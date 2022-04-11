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Gündem Zonguldak Valisi'nden depremle ilgili açıklama
Gündem

Zonguldak Valisi'nden depremle ilgili açıklama

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Ereğli ilçesi açıklarındaki depreme ilişkin, kentte ve Sakarya Gaz Sahası'nda herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-04-11 21:39:00 -
Zonguldak Valisi'nden depremle ilgili açıklama

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Ereğli ilçesi açıklarındaki depreme ilişkin, kentte ve Sakarya Gaz Sahası'nda herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığını duyurdu.

Vali Tutulmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Zonguldak Ereğli merkezli, AFAD verilerine göre 4,4 büyüklüğünde meydana gelen deprem dolayısıyla ilimizde ve Sakarya Gaz Sahası'nda herhangi bir olumsuz durum yoktur." dedi.

Kent merkezinde taksicilik yapan İbrahim Yıldız da durakta aracın içinde beklerken depremi hissettiğini, kısa sürede geçtiğini söyledi.

Bu arada, deprem Zonguldak'ın yanı sıra Bartın ve Karabük'te de hafif şekilde hissedildi.

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