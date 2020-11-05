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Aktüel Zonguldak Valisi Tutulmaz AA Sakarya Bölge Müdürü Velioğlu'nu kabul etti
Aktüel

Zonguldak Valisi Tutulmaz AA Sakarya Bölge Müdürü Velioğlu'nu kabul etti

Yeniakit Publisher
2020-11-05 10:12:16 -
Zonguldak Valisi Tutulmaz AA Sakarya Bölge Müdürü Velioğlu'nu kabul etti

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Anadolu Ajansı (AA) Sakarya Bölge Müdürü Yücel Velioğlu'nu makamında kabul etti.

Velioğlu, Valilik makamında gerçekleşen ziyarette, AA'nın çalışmaları hakkında Vali Tutulmaz'a bilgi verdi.

Vali Tutulmaz da Velioğlu'na nezaket ziyaretinden dolayı teşekkür edip çalışmalarında başarılar dileyerek, "AA köklü bir ajanstır. Yıllardan bu yana kendini kanıtlamış ve doğru haberi doğru zamanda halkımıza ulaştırma kazanımını devam ettirerek bugüne kadar gelmiş bir ajansımızdır." dedi.

Ziyaret sonunda Velioğlu, Vali Tutulmaz'a AA'nın 100. yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan "Türkiye ve Dünyada 100 Yıl" adlı kitap ile "Atatürk'ten Erdoğan'a Cumhurbaşkanlarımız" albümünü takdim ederek yayımlar hakkında bilgi verdi.

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