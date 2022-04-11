Zonguldak deprem yıkılan bina var mı? Zonguldak deprem hasar var mı?

Zonguldak Ereğli'de 4,4 büyüklüğünde deprem yaşandı. Deprem İstanbul'un bazı ilçelerinde de hissedildi. Peki, depremde hasar oldu mu?

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Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, “Zonguldak Ereğli merkezli, AFAD verilerine göre 4,4 büyüklüğünde meydana gelen deprem dolayısıyla ilimizde ve Sakarya Gaz Sahası'nda herhangi bir olumsuz durum yoktur" dedi.