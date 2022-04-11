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Gündem Zonguldak deprem yıkılan bina var mı? Zonguldak deprem hasar var mı?
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Zonguldak deprem yıkılan bina var mı? Zonguldak deprem hasar var mı?

Zonguldak Ereğli açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peki, depremde hasar oldu mu? Ereğli yıkılan bina var mı?

Yeniakit Publisher
2022-04-11 21:53:00 -
Zonguldak deprem yıkılan bina var mı? Zonguldak deprem hasar var mı?

Zonguldak Ereğli'de 4,4 büyüklüğünde deprem yaşandı. Deprem İstanbul'un bazı ilçelerinde de hissedildi. Peki, depremde hasar oldu mu?

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Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, “Zonguldak Ereğli merkezli, AFAD verilerine göre 4,4 büyüklüğünde meydana gelen deprem dolayısıyla ilimizde ve Sakarya Gaz Sahası'nda herhangi bir olumsuz durum yoktur" dedi. 

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