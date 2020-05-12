Ziyaretçiler alışveriş merkezlerinin yeni dönemine hızlı alıştı

Venezia Mega Outlet, sosyal mesafe ve sağlık kuralları çerçevesinde ziyaretçileriyle yeniden buluştu. Sosyal mesafeli alışveriş anlayışıyla hizmet sunan Venezia Mega Outlet’in ilk gününde ziyaretçiler kurallara uygun şekilde alışveriş merkezinin önünde sıraya girdiler, ilgi fazlaydı.

Venezia Mega Outlet; 11 Mayıs itibarıyla 12.00 ile 20.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Sosyal mesafe kuralları kapsamında, AVM giriş ve çıkış noktaları, gerekli sosyal mesafenin sağlanabileceği şekilde yeniden düzenlendi. Girişlerde güvenlik noktalarında tüm ziyaretçilere gerekli uyarılar hem görsellerle, hem de personeller tarafından sözlü olarak yapıldı. AVM’nin önünde bir buçuk metre mesafeyle sıraya giren ziyaretçiler ateşleri ölçülerek içeriye alındılar. Maskesiz gelenler içeri alınmadı. Alışveriş merkezi içindeki tüm personel ve mağaza çalışanları yeni kurallar çerçevesinde maskelerle hizmet sunmaya başladı.

“Açık alışveriş merkezleri avantajlı”

Açık konsepte sahip Venezia Mega Outlet’in önünde saat 12:00’ye doğru ziyaretçiler sıraya girdiler. Venezia Yönetim Direktörü Oğuz Isıgöllü, açık cadde konseptli alışveriş merkezi olduğumuz için pandemi döneminde her zamankinden daha fazla tercih edileceğiz. İnsanlar kapalı ortamlara girmektense açık ve temiz havada bulunmayı tercih ediyor. Bugün itibarıyla büyük kurumsal markalarımız başta olmak üzere pek çok mağazamız açıldı. 1 Haziran’a kadar tüm mağazalarımız açılmış olacak. Ziyaretçilerimize kontrollü yeni sosyal yaşam anlayışı çerçevesinde hizmet sunacağız. İlk gün ziyaretçilerimizin ilgisinden memnunuz. Yeni döneme hem ziyaretçilerimiz, hem alışveriş merkezleri, hem de perakendeciler hızlı uyum gösterdi” dedi.