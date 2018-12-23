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Ziya Sözen 'pezevenk' Müjdat ve avanesine ayar verdi: Kendisini Cumhurbaşkanına siper edecek milyonlarca insan var

Dünya Beşten Büyüktür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Ziya Sözen, Metin Akpınar ile Müjdat Gezen'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik tehditlerine ilişkin olarak, "Bu beyinleri sulanmış zavallılar bilmelidir ki, bu ülkede kendisini Cumhurbaşkanına siper edecek, feda edecek milyonlarca insan vardır. Çapınızdan büyük işlere kalkışmayın. Bunun altında ezilir, boğulursunuz." ifadelerini kullandı.

23 Aralık 2018 Pazar 18:40
Ziya Sözen 'pezevenk' Müjdat ve avanesine ayar verdi: Kendisini Cumhurbaşkanına siper edecek milyonlarca insan var

Dünya Beşten Büyüktür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Ziya Sözen, Uğur Dündar'ın sunduğu Halk Arenası programında Metin Akpınar ile Müjdat Gezen'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tehdit etmesini değerlendirdi.

Sözen, son günlerde bir takım sözde sanatçıların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret ve tehdit içerikli sözler sarf ederek hadlerini ve maksatlarını aştığını söyledi.

Bunların isminin önünde sanatçı ibaresi olsa da beyinlerinin sulanmış, köhnemiş beyin fukarası kimseler olduğunu belirten Ziya Sözen, bu sözleri sarf edenlerin hayatlarının yarısı sarhoş halde, bilinçleri kapalı geçen insanlar olduğunu kaydetti. Sözen, "Zaman zaman ayıldıklarında ne dediklerini bilmiyorlar. Bunlar sanatsal anlamda topluma hiç bir şey vermemişler. Oynadıkları tiyatrolarda, sözde sanat adına yaptıkları faaliyetlerde toplumun değerlerine küfür etmiş, söylemlerinin çoğu argo içerikli olan sanat düşmanları kişilerdir. Bu zavallılar şimdiye kadar bu toplumu ayrıştırmak, toplumun değerlerine hakaret etmek, küfretmek, gençlerimize zehir aşılamak dışında ne yaptılar? Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. Bu zavallılara soruyorum; bu güne kadar bu memlekete kaç eser kazandırdınız? Ülkemizi ulusal anlamda hangi eserinizle temsil ettiniz? Cevap kocaman bir hiç. Bu zavallılar dünyayı ve Türkiye’yi kendi eksenleri etrafında dönüyor zannediyorlar. Türkiye sizden ibaret değildir" dedi.

'Kendisini Cumhurbaşkanına siper edecek milyonlar var'

Bu sözleri sarf edenlerin zavallı olduklarını belirten Ziya Sözen, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Bu zavallı beyin fukaraları, değişen, dönüşen Türkiye’de kendilerine zemin bulamadıkları için, artık toplumda itibar görmedikleri için, sözleri ve sözde sanatları toplumda itibar görmediğinden sağa sola saldırmakta, sonunda hızlarını alamayarak Cumhurbaşkanımıza tehditler savurmaktadırlar. Bu beyinleri sulanmış zavallılar bilmelidir ki, bu ülkede kendisini Cumhurbaşkanına siper edecek, feda edecek milyonlarca insan vardır. Çapınızdan büyük işlere kalkışmayın. Bunun altında ezilir, boğulursunuz. Son olarak bu beyin fukaralarına şunu hatırlatmak istiyorum. 'İnsanda yok ise edep, neylesin medrese mektep. Okusa alim olsa yine merkep, yine merkep'. Bu sözleri sarf eden zavallıları nefretle kınıyorum" diye konuştu.

Canlı yayında 'pezevenk' demişti

Müjdat Gezen, yine geçtiğimiz yıllarda katıldığı bir Halk Arenası programında devlet yöneticilerine karşı, 'pezevenk' diye küfür etmiş, sorulduğunda da, "Pezevenk kötü bir şey değil ki, Azerice'de 'yol gösteren' demek" diyerek kendisini savunmuştu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 23 Aralık 2018 Pazar 18:40
  1. Metin Akpınar
  2. Ziya Sözen
  3. uğur dündar
  4. Müjdat Gezen
  5. Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

  • Burhanettin yıldızBurhanettin yıldız2 dk önce
    İnsanlarin Hic bir hal ve şartta birakin T.C.Cumhur başkanına hic bir insana gayri,edebi,ahlaki ve gayri insani ifadelerle hakaret etmemelidir.Bu sanatcilarin yaptiklari insanlik disidir. Kabul de edilemez. Bir insanı sevmemek ona hakareti haklı kilmaz.Medeni insan kem söz söylemeden meramını anlatabilmenin yolunu bulandir.
  • Söz demi?siz kimsiniz ki nasıl bir kararmercisiniz ki sanatcilarin sözde olup olmadığına karar veriyorsunuz.bu yetkiyi kimden alıyorsunuz.sanatcilari ancak halk takdir eder veya yok eder. Söz demi?siz kimsiniz ki nasıl bir kararmercisiniz ki sanatcilarin sözde olup olmadığına karar veriyorsunuz.bu yetkiyi kimden alıyorsunuz.sanatcilari ancak halk takdir eder veya yok eder. 56 dk önce
    Söz demi?siz kimsiniz ki sanatçıların sözde olup olmadığına karar veriyorsunuz. Ancak halk karar verir buna.şak şakcilar,hükümet yalakalari sanatçı olur ama muhalifler söz demi olur.yavuz bingöl 100 bin bağlama sattı milli eğitim bakanlığına.o mu gerçek sanatçı yoksa yıllarını ezilenlerin,mağdurların sorunlarına adayan metin akpınar mi?bununda cevabını halk verir...
  • Ömer Ömer 1 sa önce
    Helal ziya kardes biriz beraberiz tekiz
  • Ebru ozEbru oz1 sa önce
    Basligi dehsetle okudum
  • SERTAN SERTAN 1 sa önce
    Editörden: Mesajınız alınmıştır. Şimdi bu sözde sanatçılara mı saygı duyalım. https://www.youtube.com/watch?v=CjckAC3NHoo
  • misafirmisafir1 sa önce
    dernek baskani:SOGAN HALA 6-7 LIRA HABERIN VAR MI?! biraz da milletin derdiyle ilgilenin!..
  • IlkerIlker2 sa önce
    Pezevenk ... Sanatciya Saygi Duy Editörden: İşte saygı duyulacak sözde sanatçının videosu: https://www.youtube.com/watch?v=CjckAC3NHoo
  • hasanhasan2 sa önce
    Normal giyinmis kadinlari sansurleyen akit gazetesi pezevenk lafindan gecilmiyor.Editörden: O ifade o şahsın kendi tabiridir. İşte videosu: https://www.youtube.com/watch?v=CjckAC3NHoo
  • EmekliEmekli2 sa önce
    Ben dindarlardan artık korkuyorum böylesine kin ve nefret nasıl olabilirki verin cezayı yatsınlar bu ülkenin mahkemesi yokmu var böyle bir dindar olamam yahu sizlere ne oluyorda halkı körüklüyorsunuz Ordu savaşa gitmekte ülkenin birlik beraberliğe ihtiyacı var mazallah işler ters giderse Ordu savaşı bırakıp dönemez ülke rezil rüsva olur bir haftada Yunan’ıyla abd le İsrail’le Ermeni’yle İngiliz’iyle karşı karşıya kalabiliriz kardeşim suç var ceza var kendini bir şey sanan meydana çıkıp abuk sabuk konuşuyor zaten ülke karpuz gibi yarılmış medya desen aynı zihniyet amacınız ne inşallah hissettiklerim değildir
  • MuammerMuammer2 sa önce
    Söz 15 temmuzdaki insani duygularimi bir daha bulamayacaklarnufus planlamasi sart oldu
  • Beşiktaş'lıBeşiktaş'lı2 sa önce
    Bu namussuzlar yüzünden değilmiki bu ülke bu hallere düşmüştür.Kendilerini sanatçı diye lanse ederler, lakin bunların sanatçılığı namuslarını para, şöhret ve izm'ler uğruna peşkeş çekmekten ibarettir. ... çocuklarıdırlar. ...
  • emiremir3 sa önce
    GUYA DINDAR BIR GAZETE AMA PEZEVENG CUMLESI BASLIKTAN DUSMUYOR,NIHAT HATIPOGLU HOCAM SANA SORUYORUM GUNAHMIDIR HARAMMIDIREditörden: İşte o kelimeyi meşhur eden video: https://www.youtube.com/watch?v=CjckAC3NHoo
  • misafirmisafir3 sa önce
    benim de sahsen midem bulaniyor, nedir bu ya her secim öncesi gerilim politikasi, seytanlastrima! bu milleti lime lime ettiniz, günah benim milletime..
  • Ali arifAli arif3 sa önce
    Gündem karıştırmak icin iki sanatçının üzerine gidiyorsunuz yine. Asgari ücret ne olacak haftaya onu yazsanıza. Geçen seneden berl hersey iki katı pahalılandı. Ücreti de iki katına çıkaracak mısınız onu söyleyin. Bana ne kim kime ne demisse.
  • O milyon sen segilsinO milyon sen segilsin3 sa önce
    Kim ne demis o ne yapmis umrumda degil secim oncesi bos tartismalar her secim oldugu gibi. Ancak bilmem ne dernegi baskani yalakalik olsun diye konusunca milyonlarinda midesi bulaniyor
  • leventkleventk3 sa önce
    işteböyle, imansızlaraböyle sertanlayacakları dilden konuşulmalı, ayrıcaimansızların bir ayaklanmaamacına yönelik , karşı guruplar ayarlanmalı , hazır edilmeli, bir dahameydan mezhepsiz, sahte eline belinehakim olculara teslim edilmemeli
  • MustafaMustafa3 sa önce
    İçip içip saçmalıyorlar, kendilerindeymiş mi acaba?
  • AbdoAbdo4 sa önce
    . Gezen ve M.Akpinar a .Yıllarca bu millet sizi takdir etti.Hakaret ettiğiniz insan;bu milletin yarısından fazla oy almış başına tâc etmiş.Kaldıki ekmeğini yediğiniz suyunu içtiginiz bu milletin fazlasına hakarettir.Oturun yerinizde kendi degerinizi beşparalik edip tarihin derinliklerine kendinizi gömmeyin.Yaşıniz ilerlemiş gencliginizi geri getirebiliyormusunuz.bu millete ornek olmaniz gerekirken hepiniz âkil insanlar olmaniz gerekirken kendinizi hebâ ettiniz.Demekki bu milletin değeri değilmişsiniz kendinizi ayrıştırıyorsunuz.Bu millet özune donuyor hakaretle içinizi dışiniza vuruyorsunuz yazik size
  • Mesut SarpMesut Sarp4 sa önce
    iki sanatcının söyledikleriyle bi bardak suda fırtınayla gündem yapmaya Reizin hiç ihtiyacı yok. Bu memleketin başına zaten ne geldiyse dalkavuklardan geldi.
  • hasanhasan4 sa önce
    hitlere de kendini siper edecek milyonlar vardi....
  • nasıl anlaşıldığı önemlinasıl anlaşıldığı önemli4 sa önce
    Müjdat, pezevenk azerice değil farsçadır. Gerçek anlamından çok nasıl anlaşıldığı önemlidir. Sizin Sözcü, Hürriyet vs gibi, karı pazarlaması yapan tiplerdir pezevenk.
  • FeritFerit4 sa önce
    Bu iki şerefsizin yüzüne bir bakın meymenet varmıdır.Türkiye eski Türkiye deyil bugün bir emir yeter Türkiye milleti bu şerefsiz insanlıktan yoksun zevatları tükürüğüyle boğar.

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