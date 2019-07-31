Ziya Alkurt tam not aldı

İstikbal Mobilya Kayserispor’un yeni transferi Ziya Alkurt, kısa zaman içerisinde Sarı-Kırmızılı takımauyum sağladı.

İstikbal Mobilya Kayserispor’un Denizlispor’dan transfer ettiği 26 yaşındaki kanat oyuncusu Ziya Alkurt 1.etap ve 2.etap kamplarında ortaya koyduğu performans ile dikkat çekti.

2.etapta Avusturya’da oynanan hazırlık maçlarında hem oynadığı futbol hem de attığı goller ile dikkat çeken Ziya Alkurt, yeni sezonda forma kapmak için elinden geleni yapıyor.

Avusturya kampında oynanan Eibar ve El Wasl maçlarında attığı kafa golleri ile yeni sezon hazır olduğu mesajı veren Ziya Alkurt taraftardan da geçer not aldı.