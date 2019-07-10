0553 313 94 23

Zırhlı birlikler davasında sanıklara ceza yağdı

Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu'ndaki darbe girişimine ilişkin davada 8 sanık ağırlaştırılmış müebbet, 25 sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 11:42
Zırhlı birlikler davasında sanıklara ceza yağdı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 45'i tutuklu 53 sanığın yargılandığı davada sanıklardan 8'i ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına, 25'i ise müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Zırhlı Birlikler'deki darbe girişimi davasında eski tuğgeneral Ahmet Bican Kırker "kasten adam öldürmek" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 11:42
  1. Fetullahçı Terör Örgütü
  2. FETÖ

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Vali Akın, ’halk günü’ toplantısına başkanlık yaptı
    1. Vali Akın, ’halk günü’ toplantısına..
    2. Meteorolojiden peş peşe uyarılar..
    3. Hindistan Büyükelçisi..
    4. Bilecik’te yaz etkinlikleri başladı
    5. Şehir içinde trafiği aksatanlar..
    6. Hırvatistan’dan euroya geçiş adımı
    7. Samsun Çarşamba BES'te Siemens Buhar..
    8. Başkan Dilber’den 10 Temmuz Hukukçular..
    9. Teknik Direktör Çapa, Eskişehirspor’u..
    10. ESOB Başkanı Fırat: “Yeni paket..
    11. Maltepe’de engelliler üretip..
    12. Türkiye-ABD ticaretinde yeni hedef 100..
    13. Bağ yangını korkuttu
    14. Türkiye, Avrupa AVM pazarında lider
    15. Kocaeli’de ihtiyaç sahiplerine evde..
    16. Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz'ın elmacık..
    17. Hak-İş'in 14. Olağan Genel Kurulu
    18. Barbaros Gözneli idari menajer..
    19. AliExpress E-İhracat Buluşması..
    20. Yelken: 470 Dünya Gençler Şampiyonası
    Fehmi Koru'dan Ali Babacan'ın istifasına dikkat çeken yorum: Bir şeyi daha açığa vuruyor bu açıklama
    Fehmi Koru'dan Ali Babacan'ın istifasına dikkat çeken yorum: Bir şeyi daha açığa vuruyor bu açıklama
    Neden o fiyatların faturası Merkez Bankası başkanına değil de Erdoğan’a kesildi?
    Neden o fiyatların faturası Merkez Bankası başkanına değil de Erdoğan’a kesildi?
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Rusya'dan Su-57 teklifi: Biz hazırız, projeye katılın
    Rusya'dan Su-57 teklifi: Biz hazırız, projeye katılın

    Günün Karikatürü

    10 Temmuz 2019
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"