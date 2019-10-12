Ziraat’ten katılım bankacılığının büyümesi için katkı atağı! Farklı modeller geliştiriyoruz

Akit Ekonomi

Faizsiz prensiplere göre çalışan katılım bankaları, kâr-zarar ortaklığına endeksli yatırım araçlarını çeşitlendirme gayretinde. Söz konusu bankalar, yeni fonlama yöntemleriyle üretime ve ticarete ivme kazandırma çalışmalarına hız verdi.

Ortaklıkları önemsiyoruz

Firmalara faizsiz fonlar sunan Ziraat Katılım, şu sıralar kâr-zarar ortaklı projeleri merkeze alıyor; firmaların likiditeye erişimini kolaylaştırmak için farklı finansman modelleri geliştiriyor. Bankanın genel müdürü Metin Özdemir, kâr-zarar ortaklıklarını önemsediklerini belirtti.

Yatırımlara yenileri ekleniyor

Katılım bankalarının büyük oranda murabaha (peşin alıp vadeli satma metodu) kullandığını kaydeden Özdemir, “Dünyada da yüzde 90-95 oranında bu sistem uygulanıyor. Biz farklı modellerin kullanılmasına odaklanıyoruz” diye konuştu.

Özgün modeller uyguladıklarına işaret eden Özdemir, şu açıklamalarda bulundu: “Bu anlamda Manisa Şehir Hastanesi Entegre Sağlık Kampüsü projesini örnek verebiliriz. Projeyi İslam Kalkınma Bankası’yla yürüttük. Garantör olduk. Yine kâr-zarar paylaşımına dayalı ortak yatırım modeliyle şirket açtık. Savunma sanayii ile otomotiv sektörüne ürün tedarik eden, kamu kurumlarıyla da çalışan bir firmaya ortak olduk. Şükür ki yüzde 50-50 paylı bir ortaklığı hayata geçirdik.

YÜNSA için onay bekliyoruz

Yine bir lojistik firmasıyla böyle bir proje yaptık. Ayrıca Yünsa’nın yüzde 60 payını şirketin bayilerinden biriyle anlaşarak ortak aldık. Anlaşmamız şu anda Rekabet Kurumu’nda. İnşallah onay geldiğinde genel kurulları yaparak satışı tamamlayacağız. Yünsa’nın yerli olmasını ve kalmasını önemli görüyoruz. Çünkü bu şirket üretiminin yüzde 80’ini ihraç ediyor. İnşallah onu daha iyi noktalara getireceğiz.”

Yerli üretime büyük destek

Ziraat Katılım Genel Müdürü Özdemir, 150 milyon dolar maliyeti olan bir enzimin Türkiye’de üretilmesi için gerekli adımları atacaklarını müjdeledi. Özdemir, “Yüzde 100 ithal bir ürün olan enzim için ortak üretim projesi var. Projeye hisse alarak dahil olacağız. Fabrika da İstanbul’da olacak” diye konuştu.

KOBİ’lerden talep görüyoruz

Dev şirketlerle çalıştıklarını anlatan Özdemir, “Ama müşterilerimizin büyük bölümü KOBİ’lerden oluşuyor. Zaten yapımız da ona uygun. Güçlü bir iletişime dayanan bir yapımız var. Bu da bizi kuvvetli kılıyor, hedefimize kararlılıkla yürümemize imkân tanıyor” şeklinde konuştu.