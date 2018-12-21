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Ziraat Türkiye Kupası'nda kura değerlendirmesi

- Boluspor Kulübü Başkanı Necip Çarıkcı:"İnşallah Galatasaray'ı güzel misafir ederiz ve güzel bir maç olur"

21 Aralık 2018 Cuma 13:01
Ziraat Türkiye Kupası'nda kura değerlendirmesi


BOLU (AA) - Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Galatasaray ile eşleşen Spor Toto 1. Lig ekibi Boluspor'un kulüp başkanı Necip Çarıkcı, bu durumun kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Kulüp tesislerinde basın mensuplarına açıklamada bulunan Necip Çarıkcı, son 3 yılda Bolu halkına birçok heyecan yaşattıklarını, daha önce Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı da ağırladıklarını aktardı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Türkiye'nin üç büyük takımından biri olan Galatasaray ile eşleştiklerini söyleyen Çarıkcı, "Bu hem bizim için hem de Bolu için güzel bir olay." dedi.

Galatasaray'ı Bolu'da ağırlayacak olmanın kente heyecan ve bereket getirdiğini söyleyen Çarıkıcı, "İnşallah Galatasaray'ı güzel ağırlar, güzel misafir ederiz ve güzel bir maç olur. Her iki takım da Türkiye'nin güzide kulüpleri. İyi oynayan kazansın. Bizim tek amacımız, Galatasaray takımını Bolu'da en iyi şekilde misafir etmek. İnşallah taraftarımız ve halkımızla hep beraber bunu yapacağız." ifadelerini kullandı.


Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 13:01
  1. Bolupsor kulüp başkanı Necip Çarıkçı
  2. Boluspor
  3. Galatasaray
  4. Spor Toto 1. Lig

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