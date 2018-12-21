Ziraat Türkiye Kupası'nda kura değerlendirmesi





İSTANBUL (AA) - Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile eşleşen Fenerbahçe'nin futbol takımı idari menajeri Volkan Ballı, bu kulvarda şampiyonluğun kendileri için önemli bir hedef olduğunu söyledi.

Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'da bulunan merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Volkan Ballı, "Kupa bu yıl bizim için önemli bir hedef. Türkiye Kupası'nı kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız." dedi.

Ümraniyespor'la yakın ilişkileri olduğunu aktaran Ballı, "Ümraniyespor bizim kardeş takımımız. Anadolu yakası dışına çıkmıyoruz. Ümraniye, antrenman tesislerimize çok yakın ve aynı zamanda liseyi okuduğum bir semt. Onlara da başarılar diliyorum. İyi bir kura çektiğimizi düşünüyorum. Çok çalışacağız. Devre arası başlıyor. O bölümü yeni hocamızla birlikte geçireceğiz ve başarılı olmak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertli takıma takviyeler yapılacağını söyleyen Ballı, "Başkanımız açıklamalar yaptı. Takıma takviyeler olacaktır. O takviyelerle, ikinci yarının başlamasıyla birlikte çok çalışacağız. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Kötü günlerde de yanımızdalar. Bu desteklerle elimizden gelenin en iyisini yapacağız." şeklinde konuştu.





- "Tüm birimler gece gündüz çalışıyor"





Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu durumun altından kalkacak güçte olduğunu vurgulayan Volkan Ballı, "Bu tür dönemleri her kulüp yaşıyor. Biz biraz daha ağır yaşıyoruz. Fenerbahçe bunun altından kalkacak güçte. Şu anda Fenerbahçe'nin geleceği için tüm birimler gece gündüz çalışıyor. Bizim yapmamız gereken, bu büyük taraftarın layık olduğu neticeleri alabilmek için çalışmak." değerlendirmesinde bulundu.

Transfer konusunda konuşmak istemeyen Ballı, "Transfer komitesi gerekli açıklamayı yapar. Aatıf Chahechouhe ve Nabil Dirar'ın durumlarını bekleyip görmemiz lazım. Yönetimin istişaresi sonrası kulübün neler yapacağı ortaya çıkacaktır." demekle yetindi.





- Yoğurtçu: "Hedefimiz şampiyon olup, kupayı almak"





Fenerbahçe'nin kupadaki rakibi Ümraniyespor'un başkanı Recep Yoğurtçu, ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Yoğurtçu açıklamasında, "Diğer kulüp başkanı arkadaşlarım beni bilir. Gelecekle alakalı kesin bir şey söylemem. Elimizden geleni yapacağız. Spor Toto 1. Lig takımıyız. Hedefimiz şampiyon olup kupayı almak." şeklinde görüş belirtti.



