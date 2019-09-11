Ziraat Türkiye Kupası'nda günün sonuçları
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. İşte, Ziraat Türkiye Kupası'nda günün sonuçları...11 Eylül 2019 Çarşamba 16:52
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. İşte, Ziraat Türkiye Kupası'nda günün sonuçları...
Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçlarına bugün oynanan 23 maçla devam etti. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak 2. turda 66 takım mücadele edecek.
Ziraat Türkiye Kupası'nda günün sonuçları
Ağrı 1970-Hopaspor: 3-3
Karaköprü BLD-Siirt İÖİ: 1-2
Batman Petrol-Başakspor: 1-3
1954 Kelkit-Ofspor: 1-0
Görelespor-Yomraspor: 3-0
Yeşilyurt BLD-Elazığ BLD: 0-5
Cizrespor-Diyarbekirspor
Kozan Spor-Payasspor
Çankaya FK-Kırıkkale BA
Altındağ Bld-Yozgat 1959
Erzin Spor-Kilis Bld
Nevşehir Bld-Osmaniyespor
1074 Çankırı-Kastamonu ÖİKH
Tokatspor-Erbaaspor
Düzcespor-Darıca GB
Silivrispor-Yıldırımspor
Şile Yıldız-Karacabey Bld
Tepecikspor-HEASK
Manisaspor-Turgutluspor
Tavşanlı L.-Somaspor
Bayrampaşaspor-Bigaspor
Maltepespor-Erokspor
Buca FK-Nazilli Bld
Fethiyespor-Kızılcabölük
Ziraat Türkiye Kupası 12 Eylül maç programı
13.00 24 Erzincan-Muş Menderes
15.00 Sultanbeyli-Edirnespor
18.30 Karşıyaka-Muğlaspor
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