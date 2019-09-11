Ziraat Türkiye Kupası'nda günün sonuçları Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. İşte, Ziraat Türkiye Kupası'nda günün sonuçları...

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. İşte, Ziraat Türkiye Kupası'nda günün sonuçları... Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçlarına bugün oynanan 23 maçla devam etti. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak 2. turda 66 takım mücadele edecek. Ziraat Türkiye Kupası'nda günün sonuçları Ağrı 1970-Hopaspor: 3-3 Karaköprü BLD-Siirt İÖİ: 1-2 Batman Petrol-Başakspor: 1-3 1954 Kelkit-Ofspor: 1-0 Görelespor-Yomraspor: 3-0 Yeşilyurt BLD-Elazığ BLD: 0-5 Cizrespor-Diyarbekirspor Kozan Spor-Payasspor Çankaya FK-Kırıkkale BA Altındağ Bld-Yozgat 1959 Erzin Spor-Kilis Bld Nevşehir Bld-Osmaniyespor 1074 Çankırı-Kastamonu ÖİKH Tokatspor-Erbaaspor Düzcespor-Darıca GB Silivrispor-Yıldırımspor Şile Yıldız-Karacabey Bld Tepecikspor-HEASK Manisaspor-Turgutluspor Tavşanlı L.-Somaspor Bayrampaşaspor-Bigaspor Maltepespor-Erokspor Buca FK-Nazilli Bld Fethiyespor-Kızılcabölük Ziraat Türkiye Kupası 12 Eylül maç programı 13.00 24 Erzincan-Muş Menderes

15.00 Sultanbeyli-Edirnespor

18.30 Karşıyaka-Muğlaspor

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