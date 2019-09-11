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Ziraat Türkiye Kupası'nda günün sonuçları

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. İşte, Ziraat Türkiye Kupası'nda günün sonuçları...

11 Eylül 2019 Çarşamba 16:52
Ziraat Türkiye Kupası'nda günün sonuçları

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. İşte, Ziraat Türkiye Kupası'nda günün sonuçları...

Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçlarına bugün oynanan 23 maçla devam etti. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak 2. turda 66 takım mücadele edecek.

Ziraat Türkiye Kupası'nda günün sonuçları

Ağrı 1970-Hopaspor: 3-3

Karaköprü BLD-Siirt İÖİ: 1-2

Batman Petrol-Başakspor: 1-3

1954 Kelkit-Ofspor: 1-0

Görelespor-Yomraspor: 3-0

Yeşilyurt BLD-Elazığ BLD: 0-5

Cizrespor-Diyarbekirspor

Kozan Spor-Payasspor

Çankaya FK-Kırıkkale BA

Altındağ Bld-Yozgat 1959

Erzin Spor-Kilis Bld

Nevşehir Bld-Osmaniyespor

1074 Çankırı-Kastamonu ÖİKH

Tokatspor-Erbaaspor

Düzcespor-Darıca GB

Silivrispor-Yıldırımspor

Şile Yıldız-Karacabey Bld

Tepecikspor-HEASK

Manisaspor-Turgutluspor

Tavşanlı L.-Somaspor

Bayrampaşaspor-Bigaspor

Maltepespor-Erokspor

Buca FK-Nazilli Bld

Fethiyespor-Kızılcabölük

Ziraat Türkiye Kupası 12 Eylül maç programı

13.00 24 Erzincan-Muş Menderes
15.00 Sultanbeyli-Edirnespor
18.30 Karşıyaka-Muğlaspor

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 16:52
  1. Düzce
  2. Osmaniye
  3. Kilis
  4. Batman
  5. Kırıkkale
  6. Yozgat
  7. Tokat
  8. Siirt
  9. Nevşehir
  10. Muş
  11. Muğla
  12. Manisa
  13. Kastamonu
  14. Erzincan
  15. Elazığ
  16. Edirne
  17. Çankırı
  18. Ağrı
  19. Ziraat Türkiye Kupası'nda günün sonuçları
  20. Ziraat Türkiye Kupası
  21. günün toplu sonuçları

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