THY - Yeni Havalimanı Promosyon - Antalya İzmir
0553 313 94 23
impression

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur 7. karşılaşmaları

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur heyecanı devam ediyor. Yarın yapılacak 7 karşılaşmayla başlayacak. Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. turunda Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor, Bursaspor, Demir Grup Sivasspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe, Kasımpaşa ve Kayserispor ile 3. eleme turunu geçen 48 takım mücadele edecek. 30 Ekim Salı günkü karşılaşmada, Bursaspor-1461 Trabzon, Sivas Belediyespor-Denizlispor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Keçiörengücü maçı oynanacak.

29 Ekim 2018 Pazartesi 15:02
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur 7. karşılaşmaları

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur heyecanı devam ediyor. Yarın yapılacak 7 karşılaşmayla başlayacak. Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. turunda Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor, Bursaspor, Demir Grup Sivasspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe, Kasımpaşa ve Kayserispor ile 3. eleme turunu geçen 48 takım mücadele edecek. 30 Ekim Salı günkü karşılaşmada, Bursaspor-1461 Trabzon, Sivas Belediyespor-Denizlispor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Keçiörengücü maçı oynanacak.

Tek maç eleme sistemine göre oynanacak 4. tur maçlarının programı şöyle:

30 Ekim Salı hangi takım karşılaşacak?

13.00 Batman Petrolspor-Kasımpaşa (Batman Yeni Şehir)

13.00 Sivas Belediyespor-Denizlispor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)

14.00 Kastamonuspor 1966-Altay (Kastamonu Gazi)

15.00 Fatih Karagümrük-Afjet Afyonspor (Atatürk Olimpiyat)

17.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Keçiörengücü (Erzurum Kazım Karabekir)

19.00 Antalyaspor-Yomraspor (Antalya)

20.30 Bursaspor-1461 Trabzon (Bursa Büyükşehir Belediye)

31 Ekim Çarşamba:

13.00 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Demir Grup Sivasspor (Bodrum İlçe)

13.00 BUGSAŞ Spor-Trabzonspor (OSTİM)

13.30 Altındağ Belediyespor-Aytemiz Alanyaspor (Aktepe)

13.30 Hatayspor-Fethiyespor (Antakya Atatürk)

14.00 Bandırmaspor Baltok-Van Büyükşehir Belediyespor (Bandırma 17 Eylül)

14.00 Darıca Gençlerbirliği-Kardemir Karabükspor (Darıca İlçe)

14.00 Nazilli Belediyespor-Osmanlıspor (Nazilli İlçe)

14.00 Şile Yıldızspor-Boluspor (Stat henüz açıklanmadı)

14.00 Ümraniyespor-Anagold 24Erzincanspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

15.00 MKE Ankaragücü-Erbaaspor (Osmanlı)

17.00 Kayserispor-Pazarspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

19.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Kırklarelispor (Yeni Malatya)

20.30 Kahramanmaraşspor-Atiker Konyaspor (Kahramanmaraş 12 Şubat)

1 Kasım Perşembe:

13.00 Sarıyer-Çaykur Rizespor (Yusuf Ziya Öniş)

13.00 Gümüşhanespor-Giresunspor (Gümüşhane Yenişehir)

13.30 Etimesgut Belediyespor-İstanbulspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

15.00 Adana Demirspor-Dersim 62 Spor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

17.00 Menemen Belediyespor-Zonguldak Kömürspor (Menemen İlçe)

19.00 Göztepe-Çengelköy Futbol Yatırımları (İzmir Atatürk)

19.00 Balıkesirspor Baltok-Pendikspor (Balıkesir Atatürk)

20.30 Gençlerbirliği-Diyarbekirspor (Osmanlı)

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 15:02
  1. Karabük
  2. Batman
  3. Zonguldak
  4. Van
  5. Rize
  6. Kahramanmaraş
  7. Malatya
  8. Konya
  9. Kırklareli
  10. Kayseri
  11. Kastamonu
  12. İzmir
  13. İstanbul
  14. Hatay
  15. Gümüşhane
  16. Giresun
  17. Erzincan
  18. Bolu
  19. Balıkesir
  20. Antalya
  21. Ankara
  22. Afyon
  23. Adana
  24. Ziraat Türkiye Kupası 4. karşılaşmaları
  25. Sivas Belediyespor-Denizlispor
  26. Bursaspor-1461 Trabzon
  27. Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Keçiörengücü maçı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Bizim evde, ben ne dersem o!"
    1. "Bizim evde, ben ne dersem o!"
    2. 'Dışı zehirli içi lezzetli balık'..
    3. Cocu kovuldu! Fenerbahçeli yaşayan..
    4. İran'da sahte içki ölümleri sürüyor
    5. Ücretli öğretmenlik ek başvuru..
    6. 'İsmail Kartal iddiaları gerçek değil'
    7. Yaşlılar dalga geçilmekten kurtuldu!
    8. 5'inci kattan düşüp öldü, eşi..
    9. Hakkari'de kaçakçılık operasyonu
    10. Dünyayı sarsan görüntüler yayınlandı!
    11. Türkiye'den savunma sanayi için dev..
    12. Karla kaplı Çıldır Gölü'nde yüzüp Türk..
    13. ABD'de eğlence mekanına saldırı!..
    14. Yolcuyla anlaşamayan şoförün burnu..
    15. Denizli'de jandarmadan 'Çıtır'..
    16. Dayısını öldürüp 3 kişiyi yaraladı,..
    17. İnat edip traktörle girdi, çıkmak için..
    18. Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçlarını..
    19. Hooijdonk'tan Fenerlileri..
    20. Cocu'yu gönderen Ali Koç,..
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    3. Havalimanı'nın ismi belli oldu mu?
    3. Havalimanı'nın ismi belli oldu mu?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?

    Günün Karikatürü

    28 Ekim 2018
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    AK Parti belediye başkan aday adayları başvuru formu 2018
    AK Parti belediye başkan aday adayları başvuru formu 2018