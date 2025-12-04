Ziraat Türkiye Kupası’nda 4. Eleme turu maçları tamamlanıyor! Kura çekimi yarın yapılacak
Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu maçları bugün oynanacak olan 6 maç ile tamamlanacak. Grup kuraları ise yarın çekilecek.
Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu, bugün oynanacak 6 maç ile sona erecek. Maçlar tek maç eliminasyon üzerinden oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. eleme turu programı şöyle:
Bugün:
13.00 Yalova FK 77-Gaziantep FK (Yalova Atatürk)
13.30 Boluspor-Kahta 02 (Bolu Atatürk)
13.30 Fethiyespor-Bandırmaspor (Fethiye İlçe)
15.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Orduspor 1967 (Eryaman)
18.00 Silifke Belediyespor-Hesap.com Antalyaspor (Silifke Şehir)
20.30 Arca Çorum FK-Corendon Alanyaspor (Çorum Şehir)
GRUP KURALARI YARIN ÇEKİLECEK
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, kura çekimi yarın saat 15.00'te TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki Orhan Saka Konferans Salonu'nda kulüp yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilecek kura çekimi, A Spor'dan canlı yayınlanacak.
Grup aşamasına Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, RAMS Başakşehir ve Samsunspor'un yanı sıra 4. eleme turunu atlayan 19 takım katılacak.