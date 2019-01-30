Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu! Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final kuraları çekildi. İşte eşleşmelere dair detaylar...

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final kuraları çekildi. İşte eşleşmelere dair detaylar... Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri Çeyrek final: Trabzonspor- Ümraniyespor Akhisarspor - Kasımpaşa Galatasaray - Hatayspor Yeni Malatyaspor - Göztepe Yarı Final: Trabzonspor - Ümraniyespor galibi / Akhisarspor - Kasımpaşa galibiyle Galatasaray - Hatayspor galibi / Yeni Malatyaspor - Göztepe galibiyle Maçlar ne zaman oynanacak? Ziraat Türkiye Kupası'nda Çeyrek Final ilk maçları 5, 6 ve 7 Şubat; rövanşları ise 26, 27 ve 28 Şubat 2019 tarihlerinde oynanacak. Yarı final ilk karşılaşmaları 2, 3 veya 4 Nisan'da, rövanş maçları ise 23, 24 veya 25 Nisan 2019'da yapılırken Kupa'nın final maçı 16 Mayıs 2019 tarihinde oynanacak.

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