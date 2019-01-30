Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu!
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final kuraları çekildi. İşte eşleşmelere dair detaylar...30 Ocak 2019 Çarşamba 14:23
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final kuraları çekildi. İşte eşleşmelere dair detaylar...
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri
Çeyrek final:
Trabzonspor- Ümraniyespor
Akhisarspor - Kasımpaşa
Galatasaray - Hatayspor
Yeni Malatyaspor - Göztepe
Yarı Final:
Trabzonspor - Ümraniyespor galibi / Akhisarspor - Kasımpaşa galibiyle
Galatasaray - Hatayspor galibi / Yeni Malatyaspor - Göztepe galibiyle
Maçlar ne zaman oynanacak?
Ziraat Türkiye Kupası'nda Çeyrek Final ilk maçları 5, 6 ve 7 Şubat; rövanşları ise 26, 27 ve 28 Şubat 2019 tarihlerinde oynanacak.
Yarı final ilk karşılaşmaları 2, 3 veya 4 Nisan'da, rövanş maçları ise 23, 24 veya 25 Nisan 2019'da yapılırken Kupa'nın final maçı 16 Mayıs 2019 tarihinde oynanacak.
YORUM YAZ