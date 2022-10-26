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Spor Ziraat Türkiye Kupası 4.tur maçları ne zaman?
Spor

Ziraat Türkiye Kupası 4.tur maçları ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası 4.turu maçlarının ne zaman ayın kaçında oynanacağı araştırılıyor. Peki, Türkiye Kupası’nda maçlar ne zaman ayın kaçında oynanacak?

Yeniakit Publisher
2022-10-26 20:13:00 -
Ziraat Türkiye Kupası 4.tur maçları ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası 4.tur eleme maçlarının programı belli oldu. Peki, Türkiye Kupası maçları ne zaman oynanacak? 

Ziraat Türkiye Kupası 4.tur maçları ne zaman?

8 Kasım Salı

13.00 Kasımpaşa-1461 Trabzon FK (Recep Tayyip Erdoğan)

14.00 Erzurumspor FK-Esenler Erokspor (Erzurum Kazım Karabekir)

14.00 Yeni Malatyaspor-Uşakspor (Malatya Yeni)

15.00 Corendon Alanyaspor-Sakaryaspor (Kırbıyık Holding)

17.00 MKE Ankaragücü-Amed Sportif Faaliyetler (Eryaman)

19.00 Adana Demirspor-Eşin Group Nazilli Belediyespor (Yeni Adana)

21.00 Galatasaray-Yeşilyurt D.Ç. Ofspor (Nef)

9 Kasım Çarşamba

13.00 Ankara Keçiörengücü-Bulvarspor (Aktepe)

13.00 Bitexen Giresunspor-Ankaraspor (Çotanak Spor Kompleksi)

13.00 HangiKredi Ümraniyespor-Efeler 09 (Ümraniye Şehir)

14.00 Manisa FK-23 Elazığ FK (Mümin Özkasap)

14.00 Altınordu-Bodrumspor (Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk)

14.00 Beyçimento Bandırmaspor-Teco Karacabey Belediyespor (Bandırma 17 Eylül)

14.00 Dyorex Boluspor-Tarsus İdman Yurdu (Bolu Atatürk)

14.00 Gençlerbirliği-Bayburt Özel İdare (Eryaman)

14.00 Eyüpspor-Düzce Cam Düzcespor (Eyüp)

15.00 Yılport Samsunspor-Adanaspor (Yeni 19 Mayıs)

17.00 Fraport TAV Antalyaspor-Pendikspor (Corendon Airlines Park Antalya)

19.00 Gaziantep FK-Belediye Kütahyaspor (Kalyon)

21.00 Beşiktaş-Serik Belediyespor (Vodafone Park)

10 Kasım Perşembe

13.00 İstanbulspor-Etimesgut Belediyespor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

14.00 Tuzlaspor-Isparta 32 (Sancaktepe 15 Temmuz)

14.00 Göztepe-Bucaspor 1928 (Gürsel Aksel)

15.00 Çaykur Rizespor-Weecoins Kırklarelispor (Çaykur Didi)

17.00 Altaş Denizlispor-Şanlıurfaspor (Denizli Atatürk)

19.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Kırşehir Futbol (Stat henüz açıklanmadı)

21.00 Yukatel Kayserispor-Sivas Belediyespor (RHG EnerTürk Enerji)

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