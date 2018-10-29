THY - Yeni Havalimanı Promosyon - Ankara
0553 313 94 23
impression

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçlarını yönetecek hakemler

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda yarın ve 31 Ekim Çarşamba günü yapılacak karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı. 30 Ekim Salı günü oynanacak Sivas Belediyespor-Denizlispor maçını Atilla Karaoğlan, Bursaspor-1461 Trabzon maçını ise Koray Gençerleryönetecek. İşte Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçlarını yönetecek hakem isimleri…

29 Ekim 2018 Pazartesi 15:09
Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçlarını yönetecek hakemler

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda yarın ve 31 Ekim Çarşamba günü yapılacak karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı. 30 Ekim Salı günü oynanacak Sivas Belediyespor-Denizlispor maçını Atilla Karaoğlan, Bursaspor-1461 Trabzon maçını ise Koray Gençerler  yönetecek. İşte Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçlarını yönetecek hakem isimleri…

30 Ekim Salı maçlarını yönetecek hakemler

13.00 Batman Petrolspor-Kasımpaşa: Özgür Yankaya

13.00 Sivas Belediyespor-Denizlispor: Atilla Karaoğlan

14.00 Kastamonuspor 1966-Altay: Yasin Kol

15.00 Fatih Karagümrük-Afjet Afyonspor: Ramazan Keleş

17.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Keçiörengücü: Ali Şansalan

19.00 Antalyaspor-Yomraspor: Bahattin Şimşek

20.30 Bursaspor-1461 Trabzon: Koray Gençerler

31 Ekim Salı maçlarını yönetecek hakemler

13.00 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Demir Grup Sivasspor: Arda Kardeşler

13.00 BUGSAŞ Spor-Trabzonspor: Serkan Çınar

13.30 Altındağ Belediyespor-Aytemiz Alanyaspor: Volkan Bayarslan

13.30 Hatayspor-Fethiyespor: Sinan Dereci

14.00 Bandırmaspor Baltok-Van Büyükşehir Belediyespor: Sarper Barış Saka

14.00 Darıca Gençlerbirliği-Kardemir Karabükspor: Kadir Sağlam

14.00 Nazilli Belediyespor-Osmanlıspor: Onur Özütoprak

14.00 Şile Yıldızspor-Boluspor: Caner Ak

14.00 Ümraniyespor-Anagold 24Erzincanspor: Burak Şeker

15.00 MKE Ankaragücü-Erbaaspor: Abdülkadir Bitigen

17.00 Kayserispor-Pazarspor: Suat Arslanboğa

19.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Kırklarelispor: Tugay Kaan Numanoğlu

20.30 Kahramanmaraşspor-Atiker Konyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 15:09
  1. Karabük
  2. Batman
  3. Van
  4. Trabzon
  5. Sivas
  6. Kahramanmaraş
  7. Malatya
  8. Konya
  9. Kırklareli
  10. Kayseri
  11. Kastamonu
  12. Hatay
  13. Erzurum
  14. Erzincan
  15. Denizli
  16. Bursa
  17. Bolu
  18. Antalya
  19. Ankara
  20. Afyon
  21. Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçlarını yönetecek hakemler

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Bizim evde, ben ne dersem o!"
    1. "Bizim evde, ben ne dersem o!"
    2. 'Dışı zehirli içi lezzetli balık'..
    3. Cocu kovuldu! Fenerbahçeli yaşayan..
    4. İran'da sahte içki ölümleri sürüyor
    5. Ücretli öğretmenlik ek başvuru..
    6. 'İsmail Kartal iddiaları gerçek değil'
    7. Yaşlılar dalga geçilmekten kurtuldu!
    8. 5'inci kattan düşüp öldü, eşi..
    9. Hakkari'de kaçakçılık operasyonu
    10. Dünyayı sarsan görüntüler yayınlandı!
    11. Türkiye'den savunma sanayi için dev..
    12. Karla kaplı Çıldır Gölü'nde yüzüp Türk..
    13. ABD'de eğlence mekanına saldırı!..
    14. Yolcuyla anlaşamayan şoförün burnu..
    15. Denizli'de jandarmadan 'Çıtır'..
    16. Dayısını öldürüp 3 kişiyi yaraladı,..
    17. İnat edip traktörle girdi, çıkmak için..
    18. Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçlarını..
    19. Hooijdonk'tan Fenerlileri..
    20. Cocu'yu gönderen Ali Koç,..
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    3. Havalimanı'nın ismi belli oldu mu?
    3. Havalimanı'nın ismi belli oldu mu?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?

    Günün Karikatürü

    28 Ekim 2018
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    AK Parti belediye başkan aday adayları başvuru formu 2018
    AK Parti belediye başkan aday adayları başvuru formu 2018