Ziraat Türkiye Kupası 4. tur kura çekimi | Fenerbahçe'nin rakibi kim? Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu kura çekimi sonuçlarına göre Ziraat Türkiye Kupası fikstürü nasıl oluştu? İlgiyle beklenen Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi gerçekleştirildi. Fenerbahçe'nin rakibi kim? İşte detaylar..

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu kura çekimi sonuçlarına göre Ziraat Türkiye Kupası fikstürü nasıl oluştu? İlgiyle beklenen Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi gerçekleştirildi. Fenerbahçe'nin rakibi kim? İşte detaylar.. Futbol severlerin heyecanla beklediği Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi bugün gerçekleştirildi. Merakla beklenen Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu kurasının ilk merak edilen ismi Fenerbahçe oldu. Tarsus İdman Yurdu ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe'nin yanı sıra, takımlar şu şekilde eşleşti; Gaziantep FK - Turgutluspor Aytemiz Alanyaspor - İnegölspor Bayburt Özel İdare Spor - Bursaspor Kırklarelispor - MKE Ankaragücü Fatih Karagümrük - Bandırmaspor Hekimoğlu Trabzon - Ekol Göz Menemenspor Payasspor - Manisa FK İstikbal Mobilya Kayserispor - Bayrampaşa 1074 Çankırıspor - Çaykur Rizespor Adanaspor - Diyarbekirspor Keçiörengücü - Siirt İl Özel İdaresi Spor Altay - Görelespor Altınordu - Amed Sportif Faaliyetler Eyüpspor - İttifak Holding Konyaspor Gençlerbirliği - Esenler Erokspor Van Spor FK - Sancaktepe FK Başkent Akademi FK - Demir Grup Sivasspor Göztepe - Sivas Belediyespor Niğde Anadolu FK - Antalyaspor Yukatel Denizlispor - İçel İdmanyurduspor Tarsus İdman Yurdu-Fenerbahçe

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