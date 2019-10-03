Ziraat Türkiye Kupası 4. tur kura çekimi | Fenerbahçe'nin rakibi kim?
Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu kura çekimi sonuçlarına göre Ziraat Türkiye Kupası fikstürü nasıl oluştu? İlgiyle beklenen Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi gerçekleştirildi. Fenerbahçe'nin rakibi kim? İşte detaylar..03 Ekim 2019 Perşembe 12:01
Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu kura çekimi sonuçlarına göre Ziraat Türkiye Kupası fikstürü nasıl oluştu? İlgiyle beklenen Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi gerçekleştirildi. Fenerbahçe'nin rakibi kim? İşte detaylar..
Futbol severlerin heyecanla beklediği Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi bugün gerçekleştirildi. Merakla beklenen Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu kurasının ilk merak edilen ismi Fenerbahçe oldu. Tarsus İdman Yurdu ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe'nin yanı sıra, takımlar şu şekilde eşleşti;
Gaziantep FK - Turgutluspor
Aytemiz Alanyaspor - İnegölspor
Bayburt Özel İdare Spor - Bursaspor
Kırklarelispor - MKE Ankaragücü
Fatih Karagümrük - Bandırmaspor
Hekimoğlu Trabzon - Ekol Göz Menemenspor
Payasspor - Manisa FK
İstikbal Mobilya Kayserispor - Bayrampaşa
1074 Çankırıspor - Çaykur Rizespor
Adanaspor - Diyarbekirspor
Keçiörengücü - Siirt İl Özel İdaresi Spor
Altay - Görelespor
Altınordu - Amed Sportif Faaliyetler
Eyüpspor - İttifak Holding Konyaspor
Gençlerbirliği - Esenler Erokspor
Van Spor FK - Sancaktepe FK
Başkent Akademi FK - Demir Grup Sivasspor
Göztepe - Sivas Belediyespor
Niğde Anadolu FK - Antalyaspor
Yukatel Denizlispor - İçel İdmanyurduspor
Tarsus İdman Yurdu-Fenerbahçe
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