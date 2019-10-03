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Ziraat Türkiye Kupası 4. tur kura çekimi | Fenerbahçe'nin rakibi kim?

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu kura çekimi sonuçlarına göre Ziraat Türkiye Kupası fikstürü nasıl oluştu? İlgiyle beklenen Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi gerçekleştirildi. Fenerbahçe'nin rakibi kim? İşte detaylar..

03 Ekim 2019 Perşembe 12:01
Ziraat Türkiye Kupası 4. tur kura çekimi | Fenerbahçe'nin rakibi kim?

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu kura çekimi sonuçlarına göre Ziraat Türkiye Kupası fikstürü nasıl oluştu? İlgiyle beklenen Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi gerçekleştirildi. Fenerbahçe'nin rakibi kim? İşte detaylar..

Futbol severlerin heyecanla beklediği Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi bugün gerçekleştirildi. Merakla beklenen Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu kurasının ilk merak edilen ismi Fenerbahçe oldu. Tarsus İdman Yurdu ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe'nin yanı sıra, takımlar şu şekilde eşleşti;

Gaziantep FK - Turgutluspor

Aytemiz Alanyaspor - İnegölspor

Bayburt Özel İdare Spor - Bursaspor

Kırklarelispor - MKE Ankaragücü

Fatih Karagümrük - Bandırmaspor

Hekimoğlu Trabzon - Ekol Göz Menemenspor

Payasspor - Manisa FK

İstikbal Mobilya Kayserispor - Bayrampaşa

1074 Çankırıspor - Çaykur Rizespor

Adanaspor - Diyarbekirspor

Keçiörengücü - Siirt İl Özel İdaresi Spor

Altay - Görelespor

Altınordu - Amed Sportif Faaliyetler

Eyüpspor - İttifak Holding Konyaspor

Gençlerbirliği - Esenler Erokspor

Van Spor FK - Sancaktepe FK

Başkent Akademi FK - Demir Grup Sivasspor

Göztepe - Sivas Belediyespor

Niğde Anadolu FK - Antalyaspor

Yukatel Denizlispor - İçel İdmanyurduspor

Tarsus İdman Yurdu-Fenerbahçe

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Haber Tarihi: 03 Ekim 2019 Perşembe 12:01
  1. Bayburt
  2. Van
  3. Trabzon
  4. Sivas
  5. Siirt
  6. Rize
  7. Niğde
  8. Manisa
  9. Konya
  10. Kırklareli
  11. Kayseri
  12. Gaziantep
  13. Denizli
  14. Çankırı
  15. Bursa
  16. Antalya
  17. Ankara
  18. Adana
  19. Ziraat Türkiye Kupası 4. tur kura çekimi | Fenerbahçe'nin rakibi kim?
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