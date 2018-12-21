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Ziraat Türkiye Kupası 16 turu eşleşme sonuçları

Türkiye Futbol Federasyonu Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu eşleşmelerini yaptı. Ziraat Türkiye Kupası beşinci turu geçen 16 takım arasında yapılacak ve çift maç esasına göre, karşılaşmanın oynanacak son 16 turda ilk karşılamalar 15-17 Ocak 2019 tarihleri arasında yapılacak. Ziraat Türkiye Kupası eşleşme sonuçlarına göre hangi takım kiminle karşılaşacak?

21 Aralık 2018 Cuma 14:23
Ziraat Türkiye Kupası 16 turu eşleşme sonuçları

Türkiye Futbol Federasyonu Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu eşleşmelerini yaptı. Ziraat Türkiye Kupası beşinci turu geçen 16 takım arasında yapılacak ve çift maç esasına göre, karşılaşmanın oynanacak son 16 turda ilk karşılamalar 15-17 Ocak 2019 tarihleri arasında yapılacak. Ziraat Türkiye Kupası eşleşme sonuçlarına göre hangi takım kiminle karşılaşacak?

Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe, Kasımpaşa, Kayserispor ve Medipol Başakşehir'in seri başı olarak katıldığı kura çekiminde eşleşmeler şu şekilde oluştu:

Evkur Yeni Malatyaspor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor

Ümraniyespor-Fenerbahçe

Kayserispor-Akhisarspor

Boluspor-Galatasaray

Medipol Başakşehir-Hatayspor

Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa

Trabzonspor-Balıkesirspor Baltok

Antalyaspor-Göztepe

Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 14:23
  1. Ziraat Türkiye Kupası 16 turu eşleşme sonuçları
  2. Evkur Yeni Malatyaspor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor
  3. Ümraniyespor-Fenerbahçe maçı
  4. Kayserispor-Akhisarspor maçı
  5. Boluspor-Galatasaray maçı
  6. Medipol Başakşehir-Hatayspor maçı
  7. Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa maçı
  8. Trabzonspor-Balıkesirspor Baltok maçı
  9. Antalyaspor-Göztepe

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