Ziraat Türkiye Kupası 16 turu eşleşme sonuçları
Türkiye Futbol Federasyonu Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu eşleşmelerini yaptı. Ziraat Türkiye Kupası beşinci turu geçen 16 takım arasında yapılacak ve çift maç esasına göre, karşılaşmanın oynanacak son 16 turda ilk karşılamalar 15-17 Ocak 2019 tarihleri arasında yapılacak. Ziraat Türkiye Kupası eşleşme sonuçlarına göre hangi takım kiminle karşılaşacak?21 Aralık 2018 Cuma 14:23
Türkiye Futbol Federasyonu Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu eşleşmelerini yaptı. Ziraat Türkiye Kupası beşinci turu geçen 16 takım arasında yapılacak ve çift maç esasına göre, karşılaşmanın oynanacak son 16 turda ilk karşılamalar 15-17 Ocak 2019 tarihleri arasında yapılacak. Ziraat Türkiye Kupası eşleşme sonuçlarına göre hangi takım kiminle karşılaşacak?
Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe, Kasımpaşa, Kayserispor ve Medipol Başakşehir'in seri başı olarak katıldığı kura çekiminde eşleşmeler şu şekilde oluştu:
Evkur Yeni Malatyaspor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor
Ümraniyespor-Fenerbahçe
Kayserispor-Akhisarspor
Boluspor-Galatasaray
Medipol Başakşehir-Hatayspor
Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa
Trabzonspor-Balıkesirspor Baltok
Antalyaspor-Göztepe
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