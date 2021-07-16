Ziraat mobil girişi! Ziraat Bankası mobil neden çalışmıyor? Ziraat Mobil erişim sorunu mu var?

Ziraat Bankası mobil neden açılmıyor? Ziraat Bankası'nda 2 gün önce yaşanan sorunun ardından bugün kullanıcılar tekrardan sisteme erişemiyor. Ziraat Bankası'nın mobil uygulaması üzerinden giriş yapan kullanıcılar "Geçici süre için işleminizi gerçekleştiremiyoruz. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz." uyarısı ile karşılaştı. Ziraat Bankası'nın mobil uygulaması üzerinden giriş yapan kullanıcılar "Geçici süre için işleminizi gerçekleştiremiyoruz. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz." uyarısı ile karşılaşıyor. Yaşanan problem Downdetector sitesinde de raporlandı.

Ziraat Bankası açıklama yaptı mı?

Ziraat Bankası sosyal medya hesabı Twitter'dan, "Ziraat Mobil'de yoğunluk kaynaklı kısmi erişim sorunları yaşanmaktadır. İşlemlerinizi diğer kanallarımızdan sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Gerek servis sağlayıcılarımızla gerekse teknik birimlerimizle sorunu en kısa sürede gidermek için çalışıyoruz. Yaşanılan erişim sorunu için özür diler, anlayışınız için teşekkür ederiz" diyerek yaşanan problemle ilgili müşterilerine açıklamada bulundu.

Geçtiğimiz hafta da Akbank'ın sisteminde sorun yaşanmış, kesintiler yaşanmıştı. Yaşanan kesintilerle ilgili Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, siber saldırının söz konusu olmadığını söylemişti.