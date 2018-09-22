THY - Kabin Kıyafetleri Lansman
0553 313 94 23

Ziraat Katılım’dan sertifika ihracı

Ziraat Katılım, Ziraat Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılığıyla 175 milyon TL kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi.

22 Eylül 2018 Cumartesi 09:52
Ziraat Katılım’dan sertifika ihracı

Ziraat Katılım, 175 milyon TL kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi. Ziraat Katılım Bankası AŞ, 175 milyon lira tutarlı kira sertifikası ihracını başarılı bir şekilde tamamladı. Ziraat Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılığıyla  gerçekleştirilen ihraç ile 92 gün vadeli 175 milyon lira fonlama temin edilmiş oldu.

Haber Tarihi: 22 Eylül 2018 Cumartesi 09:52
  1. Ziraat Katılım
  2. Ziraat Katılım Bankası AŞ
  3. kira sertifikası ihracı
  4. Ziraat Yatırım Menkul Değerler AŞ

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gökhan Töre Beşiktaş'ı bırakıyor mu?
    1. Gökhan Töre Beşiktaş'ı bırakıyor mu?
    2. İYİ Partili başkana saldırı
    3. Züccaciyede Güral farkı
    4. Kars Valisi: Sedanur'un öldürüldüğü..
    5. Beşiktaşlı yıldız Fenerbahçe'ye gidiyor
    6. Kars’ta kayıp olan Sedanur’la ilgili..
    7. Kooperatif kuruluşları arttı
    8. Sendikalar asgari ücret tartışmasına..
    9. İlk kez ortaya çıktı... 100 bin kişi..
    10. Ziraat Katılım’dan sertifika ihracı
    11. Twitli uyarı işe yaramadı! Trump’ı..
    12. Sedanur'un cansız bedeni bulundu
    13. İstanbul Pendik’te kocasını av..
    14. TEKNOFEST İstanbul’la zirveye
    15. Diyarbakır'da terör örgütü PKK..
    16. Ekonominin temel çıpası üretim ve..
    17. Japonya hipersonik füze geliştireceği..
    18. Beşiktaş teknik direktörü Güneş..
    19. Yol haritası tamam! Şimdi icraat zamanı
    20. Meteorolojiden 5 ile sağanak yağmur..
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    BMC, yeni kamyon ailesi ‘TUĞRA’ ile geri döndü
    BMC, yeni kamyon ailesi ‘TUĞRA’ ile geri döndü
    Payitaht Abdülhamid'in fragmanı yayınlandı! Harp açıyorlar
    Payitaht Abdülhamid'in fragmanı yayınlandı! Harp açıyorlar
    Karamollaoğlu'ndan 'hediye uçak' açıklaması! "Kul hakkıdır"
    Karamollaoğlu'ndan 'hediye uçak' açıklaması! "Kul hakkıdır"
    İncirlik Üssü'nde görevli 6 asker gözaltına alındı
    İncirlik Üssü'nde görevli 6 asker gözaltına alındı

    Günün Karikatürü

    22 Eylül 2018
    AK Parti İzmir adayını buldu!
    AK Parti İzmir adayını buldu!
    UEFA Uluslar Ligi fikstür
    UEFA Uluslar Ligi fikstür