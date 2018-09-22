Ziraat Katılım’dan sertifika ihracı

Ziraat Katılım, 175 milyon TL kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi. Ziraat Katılım Bankası AŞ, 175 milyon lira tutarlı kira sertifikası ihracını başarılı bir şekilde tamamladı. Ziraat Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılığıyla gerçekleştirilen ihraç ile 92 gün vadeli 175 milyon lira fonlama temin edilmiş oldu.