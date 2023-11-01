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Ekonomi Ziraat Katılım Somali şubesi açıldı
Ekonomi

Ziraat Katılım Somali şubesi açıldı

Yeniakit Publisher
2023-11-01 20:32:00 -
Ziraat Katılım Somali şubesi açıldı

Afrika kıtasında 2020 yılında faaliyete başlayan Sudan Şubesi ile Türk bankacılık tarihinde bir ilke imza atan Ziraat Katılım, Somali’nin başkenti Mogadişu’da yurt dışındaki ikinci şubesinin açılışını gerçekleştirdi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yıl dönümü olan 29 Ekim 2023 tarihinde Somali Mogadişu’da gerçekleşen resmi açılış törenine; Türkiye Mogadişu Büyükelçisi İbrahim Mete Yağlı, Somali Maliye Bakanı Bihi Iman Cige, Somali Ticaret Bakanı Jabriil Cabdirashiid, Somali Merkez Bankası Başkanı Abdirahman Mohammed Abdullahi ile Türk ve Somali kurum ve kuruluşların temsilcileri, iş insanları ve davetliler katıldı.

Törende bir konuşma yapan Türkiye Mogadişu Büyükelçisi İbrahim Mete Yağlı, Türkiye ile Somali arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik güçlü bir irade gösterdiklerini ifade ederek, Ziraat Katılım’ın Somali’de yer almasının Somali’nin ekonomik büyümesine vereceği katkıları vurguladı.

Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir de yaptığı konuşmasında; “Öncelikle bugün Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümüne kavuşmanın gurur ve heyecanını yaşıyoruz. Somali şubemizin açılışını bu anlamlı günde gerçekleştiriyor olmaktan da ayrıca memnuniyet duyuyoruz.

Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir 
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Köklü tarihsel bağlara sahip olan Türkiye Somali ilişkileri, karşılıklı güven, dostluk ve kazan-kazan anlayışı politikasıyla devam etmektedir. Devletimizin Afrika vizyonu doğrultusunda açılışını yaptığımız Somali Şubemiz, Türkiye ve Somali arasındaki dış ticaretin gelişimi ve ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesinde köprü görevi üstlenecektir” dedi.

Ziraat Katılım’ın Afrika kıtasındaki faaliyetleri ile ilgili değerlendirmelerde de bulunan Genel Müdür Metin Özdemir; “Bankamız, sadece Türkiye'de değil, bölgesinde de sinerji oluşturan, sürekli değer üreterek her aşamada paylaştıkça daha fazlasını müşterilerine öneren, evrensel, saygın ve lider bir katılım finans kurumu olma yolunda çalışmalarına devam ediyor.

Devletimiz; kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının faaliyetleriyle Afrika kıtasının ekonomik ve sosyal kalkınmasına, bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Ziraat Katılım olarak, Afrika kıtasında bankacılık faaliyetlerine başlayan ilk Türk bankasıyız. 2020 yılında Sudan’da açtığımız şubenin ardından 2023 yılında Somali’deyiz. Somali’de katılım bankacılığı sektörünün faaliyet hacmini üst seviyelere taşımanın yanı sıra, Türkiye-Somali arasındaki ticaret hacminin artırılması ve Türkiye’de bankacılık sektöründeki kazanımların dost ve kardeş ülke Somali’de hayata geçirilmesini hedefliyoruz. Katkılarıyla bizleri destekleyen ve her zaman yanımızda olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, sürecin bugünlere gelmesinde destek veren tüm yetkililere ve iş ortaklarımıza şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

SOMALİ: Eritre, Cibuti ve Etiyopya’nın yer almış olduğu Afrika kıtasının kuzeydoğusunda yer alan ve Afrika Boynuzu olarak adlandırılan bölge; Avrupa, Afrika, Ortadoğu ve Asya’yı birbirine bağlayan küresel deniz ticaret yolu olan Kızıldeniz’i kontrol etmesi dolayısıyla jeopolitik öneme sahip.

Başkent Mogadişu, Somali’nin en büyük şehri ve ticaret merkezi. Aynı zamanda Hint Okyanusu’na kıyısı olan bir liman kenti olması dolayısıyla Hint Okyanusu’nun Beyaz İncisi olarak adlandırılan şehir tarih boyunca farklı kültürlere ev sahipliği yapmıştır.

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