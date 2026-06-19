Ziraat Bankası’ndan KOBİ’lerin Yeşil Dönüşümüne Güçlü Finansman Desteği

Ziraat Bankası, ülkemizin sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda KOBİ’lerin yeşil dönüşüm süreçlerini desteklemek amacıyla Kredi Garanti Fonu (KGF) ve Kredi Kayıt Bürosu (KKB) iş birliğiyle “Yeşil İhracat Kredi Paketi” ve “Yeşil Yatırım Kredi Paketi”ni hayata geçirdi. Yeni kredi paketleriyle KOBİ’lerin sürdürülebilirlik yolculuklarında finansmana erişimlerinin teşvik edilmesi, çevre dostu yatırımların desteklenmesi ve yeşil ekonomiye geçiş süreçlerinin hızlandırılması hedefleniyor.

Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma vizyonu ve 2053 Net Sıfır Emisyon hedefleri doğrultusunda geliştirilen kredi paketleri, işletmelerin çevresel dönüşüm süreçlerine katkı sağlarken uluslararası pazarlardaki rekabet güçlerini de artıracak. Ziraat Bankası, sürdürülebilir finansman alanındaki öncü rolünü güçlendirerek reel sektörün yeşil dönüşüm yolculuğuna destek vermeye devam ediyor.

İhracatçı KOBİ’lere Yeşil Dönüşüm Finansmanı

Yeşil İhracat Kredi Paketi kapsamındasunulan kredi desteğinden yararlanmak isteyen firmaların iklim verilerine ortak erişim imkânı sağlayan KKB Greendeks Platformu’nda en az C seviyesinde aktif Greendeks skoruna sahip olmaları gerekmektedir. Net ihracatçı KOBİ’lerin Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ÇSY) performansını raporlayan Greendeks; sunduğu gelişim odaklı aksiyon önerileriyle firmaların sürdürülebilirlik yapılarını güçlendirirken, reel sektör ile finans dünyası arasında güçlü bir köprü görevi üstlenmektedir. Bu sayede Net ihracatçı KOBİ’lerin sürdürülebilirlik performanslarının finansmana erişimde teşvik edilmesi hedefleniyor. Kredi paketi ile sürdürülebilirlik performansını geliştiren ve uluslararası pazarlarda rekabet gücünü artıran işletmelerin finansmana erişiminin kolaylaştırılması amaçlanıyor.

Paket kapsamında kullandırılacak krediler, KGF kefaletiyle sunulacak olup firma veya risk grubu başına kredi üst limiti 50 milyon TL olarak uygulanacak. Krediler, işletmelerin ihracat faaliyetlerini sürdürürken sürdürülebilirlik yatırımlarını da destekleyecek önemli bir finansman kaynağı oluşturacak. BSMV muafiyeti ile sunulan krediler azami 3 ay anapara ödemesiz dönemli ve azami 24 ay vadeli olarak kullandırılacaktır.

KOBİ’lere Uzun Vadeli Yeşil Yatırım Desteği

İmalat, enerji, ulaştırma ve depolama, inşaat, turizm, ticaret ve bilgi teknolojileri sektörlerinde faaliyet gösteren KOBİ’lerin yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve kaynak verimliliği odaklı yatırımlarını desteklemek amacıyla devreye alınan “Yeşil Yatırım Kredi Paketi” kapsamında Kobilerimizin yatırımları uygun koşullar ile finanse edilecektir. 75 milyon TL’ye kadar olan kredi talepleri için KGF kefaleti imkânı da sunulacaktır. Söz konusu kredi, yatırıma konu faturaların finansmanı amacıyla kullandırılacak olup, krediden faydalanacak firmaların en az C seviyesinde aktif Greendeks skoruna sahip olması gerekmektedir.

Paket kapsamında sağlanacak finansman ile işletmelerin enerji maliyetlerini azaltmaları, kaynak kullanım verimliliklerini artırmaları ve düşük karbonlu üretim süreçlerine geçişlerini hızlandırmaları amaçlanıyor. Böylece KOBİ’lerin hem çevresel hem de ekonomik sürdürülebilirliklerinin güçlendirilmesi hedefleniyor. KGF (Kredi Garanti Fonu) kefaleti ile kullandırılacak kredilerde firma veya risk grubu başına kredi üst limiti 75 Milyon TL’dir. Kredilerde aylık, 3 aylık veya 6 aylık eşit taksitli ödeme planları ile azami 120 ay vade belirlenebilecektir.

Alpaslan Çakar: “Yeşil Dönüşümü Rekabet Avantajına Dönüştürüyoruz”

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, ihracatçı KOBİ’lerin Türkiye ekonomisi açısından taşıdığı stratejik öneme dikkat çekerek şunları söyledi:

“Ülkemiz ihracatının önemli bir bölümünü gerçekleştiren KOBİ’lerimiz; üretimin, istihdamın ve sürdürülebilir büyümenin temel taşıdır. Ziraat Bankası olarak Kredi Garanti Fonu ve Kredi Kayıt Bürosu iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz bu finansman paketleriyle, KOBİ’lerimizin sürdürülebilirlik performansını finansmanla buluşturuyor, yeşil dönüşüm süreçlerini hızlandırıyoruz.”

Alpaslan Çakar sözlerini şöyle sürdürdü:

“Greendeks skoru ile işletmelerimizin sürdürülebilirlik performanslarını ölçmelerini ve geliştirmelerini teşvik ederken, yeşil dönüşümü aynı zamanda bir rekabet avantajına dönüştürmelerine katkı sağlıyoruz. Amacımız, KOBİ’lerimizin yeşil finansmana erişimlerini kolaylaştırmak, küresel pazarlardaki rekabet gücünü artırmak ve ülkemizin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine güçlü katkı sunmaktır.”

“Ziraat Bankası olarak sürdürülebilir finansmanı yalnızca bir bankacılık faaliyeti değil, ülkemizin geleceğine yapılan stratejik bir yatırım olarak görüyoruz. Tarımdan sanayiye, ihracattan enerjiye kadar ekonominin tüm alanlarında yeşil dönüşümü destekleyen finansman çözümlerimizi çeşitlendirmeye devam edeceğiz. Üretimin, yatırımın ve ihracatın finansmanındaki öncü rolümüzü, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağlayan yeni nesil finansman uygulamalarıyla daha da güçlendireceğiz.”

Yeşil Kalkınma Yolculuğunda Güçlü İş Birliği

Kredi Garanti Fonu, Kredi Kayıt Bürosu ve Ziraat Bankası iş birliğiyle hayata geçirilen bu yeni finansman modeli; sürdürülebilirlik performansını ölçülebilir kriterlerle destekleyerek KOBİ’lerin yeşil dönüşüm süreçlerini hızlandırmayı amaçlıyor. Böylece çevresel duyarlılık ile finansmana erişim arasında güçlü bir bağ kurularak işletmelerin geleceğe daha sağlam adımlarla hazırlanmasına katkı sağlanacak.

Ziraat Bankası, üretimin, ihracatın ve sürdürülebilir kalkınmanın finansmanındaki öncü rolünü yeni nesil yeşil finansman çözümleriyle güçlendirerek reel sektörün yanında olmaya ve Türkiye’nin yeşil dönüşüm yolculuğuna katkı sunmaya devam edecektir.

KGF Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Özegen; “Yeni yüzyılda Türkiye’nin üretim gücünü, ihracat kapasitesini ve küresel rekabetçiliğini daha da ileri taşıyacak en önemli dönüşüm alanlarından biri yeşil ekonomidir. Bu süreçte işletmelerimizin ihtiyaç duyduğu finansmana zamanında ve uygun koşullarda erişebilmesi büyük önem taşımaktadır.

Kredi Garanti Fonu olarak Ziraat Bankası ve Kredi Kayıt Bürosu iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz Yeşil İhracat ve Yeşil Yatırım Kredi Paketleri ile sürdürülebilirlik odaklı yatırımları güçlü bir kefalet mekanizmasıyla destekliyoruz. Böylece KOBİ’lerimizin yeşil dönüşüm süreçlerine katkı sunarken, üretim ve ihracat kabiliyetlerini güçlendirmeyi de hedefliyoruz.

KGF olarak bundan sonra da reel sektörümüzün yanında olmaya, ülkemizin sürdürülebilir büyüme hedeflerine katkı sağlayacak yenilikçi çözümler üretmeye kararlılıkla devam edeceğiz.”

Kredi Kayıt Bürosu Genel Müdürü Gökhan Şahin ise sürdürülebilirliğin artık yalnızca çevresel bir sorumluluk değil aynı zamanda işletmelerin rekabet gücünü belirleyen stratejik bir unsur haline geldiğini vurgulayarak şunları söyledi: “Yeşil dönüşüm süreci, özellikle KOBİ’lerimiz için hem yeni fırsatlar hem de yeni sorumluluklar getiriyor. Günümüzde işletmelerin sürdürülebilirlik performanslarını ölçebilmesi, geliştirebilmesi ve bunu finansal sistem içerisinde görünür kılabilmesi büyük önem taşıyor. KKB olarak geliştirdiğimiz Greendeks Platformu ile firmalarımıza çevresel, sosyal ve yönetişim performanslarını uluslararası standartlar doğrultusunda ölçme ve raporlama imkânı sunuyoruz.

Ziraat Bankası ve Kredi Garanti Fonu iş birliğiyle hayata geçirilen kredi paketlerinde Greendeks skorunun kriter olarak kullanılması, sürdürülebilirlik performansının finansmana erişimde somut bir değer haline gelmesi açısından son derece kıymetli. Bu yaklaşım, işletmelerimizi yalnızca bugünün değil geleceğin ekonomik koşullarına da hazırlayacak.

Greendeks sayesinde KOBİ’lerimiz mevcut durumlarını analiz edebiliyor, gelişim alanlarını görebiliyor ve kendilerine sunulan aksiyon önerileri doğrultusunda sürdürülebilirlik yolculuklarını güçlendirebiliyor. Finans sektörünün yeşil dönüşüm hedefleriyle reel sektörün ihtiyaçları arasında veri temelli bir köprü kuran bu modelin, ülkemizin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ve ihracatçı firmalarımızın uluslararası rekabet gücüne önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz.”