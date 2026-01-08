Ziraat Bankası ve TÜBİTAK'tan kripto varlık saklama için iş birliği

Ziraat Bankası ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) arasında, kripto varlık saklama altyapısı ve ileri teknolojiler alanında yürütülecek ortak çalışmalara yönelik kapsamlı bir İş Birliği Protokolü imzalandı. Protokol, siber güvenlik, büyük veri, yapay zekâ, blokzincir, dijital varlık teknolojileri ve kuantum bilişim gibi kritik alanlarda ortak ürün ve teknoloji geliştirilmesini hedefliyor.

İş birliği kapsamında, iki kurumun finansal ve teknolojik yetkinliklerinin bir araya getirilmesiyle Türkiye’nin dijital finans alanında daha güçlü, güvenli ve rekabetçi bir konuma ulaşması amaçlanıyor. Yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesine yönelik olarak planlanan ortak çalışmaların; kriptografi, yüksek teknoloji üretimi ve finansal altyapı tasarımı alanlarında stratejik bir Ar-Ge ekosisteminin oluşmasına katkı sağlaması öngörülüyor.

Protokol kapsamında yürütülecek çalışmaların ilk aşaması olarak, blokzincir teknolojilerinin temelinde yer alan Dijital Varlık Saklama (Custody) Altyapısına yönelik sözleşme imzalandı ve geliştirme süreci başlatıldı. Fazlar hâlinde yürütülmesi planlanan proje ile Türkiye’de tamamen yerli ve milli, tüm regülasyonlarla uyumlu bir kripto varlık saklama altyapısının hayata geçirilmesi hedefleniyor. Geliştirilecek mimariyle, Türkiye’nin dijital finans ekosistemine ulusal ölçekte referans oluşturacak yeni bir standart kazandırılması amaçlanıyor.

Kripto varlık saklama çözümlerinin yanı sıra; siber güvenlik, büyük veri, yapay zekâ ve kuantum teknolojileri gibi alanlarda da ortak Ar-Ge çalışmalarının başlatılması ve ileri teknoloji tabanlı yeni ürünlerin geliştirilmesi planlanıyor. Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, imzalanan protokolün Türkiye’nin finansal teknoloji kapasitesi açısından önemli bir adım olduğunu belirterek, TÜBİTAK ile gerçekleştirilen iş birliğinin ülkenin dijital finans ekosistemini güçlendirecek stratejik bir nitelik taşıdığını ifade etti. Çakar, yerli ve milli teknoloji üretme kapasitesinin artırılmasının hedeflendiğini, blokzincir tabanlı dijital varlık saklama altyapısında ulusal bir standart oluşturulmasının amaçlandığını kaydetti. Proje ile finansal teknolojiler alanında yenilikçi çözümler üretme kararlılığının ortaya konulduğunu vurgulayan Çakar, siber güvenlikten yapay zekâya, büyük veriden kuantum teknolojilerine kadar geniş bir teknoloji yelpazesinde geliştirilecek ortak ürünlerin Ziraat Finans Grubu’nun dijital dönüşüm vizyonuna katkı sağlayacağını dile getirdi. Çakar ayrıca, söz konusu iş birliğinin yalnızca bugünün değil, geleceğin finansal güvenlik ve teknoloji standartlarını da şekillendirecek bir ortaklık olduğunu belirtti.