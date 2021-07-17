Bankacılık işlemi yapacak olanlar Ziraat Bankası mobil şubeye erişim sağlayamıyor. Peki, Ziraat Bankası ne zaman düzelir?

Ziraat Bankası sorun düzeldi mi? Ziraat Bankası mobil neden açılmıyor?

Ziraat Bankası mobil şubesine giriş yapmak isteyenler "İşleminizi gerçekleştiremiyoruz" veya "internet bağlantınızda sorun var" uyarısı ile karşı karşıya kalıyor. Yaşanan bu durumun ardından Ziraat Bankası’nda açıklama geldi. Yapılan açıklamada, “'Ziraat Mobil'de yoğunluk kaynaklı kısmi erişim sorunları yaşanmaktadır. İşlemlerinizi diğer kanallarımızdan sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Gerek servis sağlayıcılarımızla gerekse teknik birimlerimizle sorunu en kısa sürede gidermek için çalışıyoruz. Yaşanılan erişim sorunu için özür diler, anlayışınız için teşekkür ederiz'' ifadeleri kullanıldı.