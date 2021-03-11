Bankalarda memur olmayan binlerce kişi Ziraat Bankası’nın KPSS şartsız memur alımı iş ilanına yoğunlaştı. KPSS şartı aranmaksızın memur alımı yapacağını duyuran Ziraat Bankası ilanı sonrası binlerce aday için süreç başladı. Peki, Ziraat Bankası alımları ne zaman?

Ziraat Bankası alımları ne zaman?

Ziraat Bankası, memur alımı başvuruları 9 Mart 2021 tarihinde başladı. Başvurular 26 Mart 2021 Cuma günü saat 23.59’a kadar sürecek.

Adaylar, Anadolu Üniversitesi’nin Sınav Başvuru internet adresinden başvurularını tamamlayabilecek.

Ziraat Bankası personel alım sınavı ne zaman?

Ziraat Bankası, adaylar için yazılı sınav yapacak. Yazılı sınav tarihleri 24 Nisan 2021 Cumartesi günü saat 10.00 olarak yayımlandı. Sınavlar İstanbul ve Ankara’da gerçekleşecek.

Ziraat Bankası memur alımı şartları nelerdir?

-01.01.1991 ve sonrası doğumlu olmak.

-Üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, İşletme Mühendisliği ile Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Bilimleri, İstatistik, Matematik bölümlerinden veya denkliği yetkili makamlarca tanınmış yurtdışı ve yurtiçi üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak ya da işe başlama sırasında mezun olduğuna dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak gerekiyor.

Sınavla İlgili Genel Hususlar:

- Sınav süreci yazılı ve mülakat olmak üzere iki aşamadan oluşacaktır.

- Çalışma ili İstanbul’dur.

- Yazılı sınav Anadolu Üniversitesi tarafından 2 merkezde (Ankara ve İstanbul) 24 Nisan 2021 Cumartesi günü

saat 10.00’da tek bir oturumda gerçekleştirilecektir.

- Mülakat süreci Ziraat Finans Grubu İnsan Kaynakları ekipleri tarafından yürütülecektir.