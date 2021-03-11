  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Ziraat Bankası memur alımı şartları nelerdir?
Ekonomi

Ziraat Bankası memur alımı şartları nelerdir?

Ziraat Bankası memur alımı başvurusu 2021 takip ediliyor. Ziraat Bankası personel alımı ile ilgili detaylar gündemde bulunuyor. Ziraat Bankası'nın internet sitesinde personel alımı ayrıntılarına yer verildi. 230 personel alımının başvuru şartları merak ediliyor. Peki Ziraat Bankası personel alımı başvurusu nasıl yapılır 2021 ve başvuru şartları neler?

Yeniakit Publisher
2021-03-11 19:54:00 -
Ziraat Bankası memur alımı şartları nelerdir?

Bankalarda memur olmayan binlerce kişi Ziraat Bankası’nın KPSS şartsız memur alımı iş ilanına yoğunlaştı. KPSS şartı aranmaksızın memur alımı yapacağını duyuran Ziraat Bankası ilanı sonrası binlerce aday için süreç başladı. Peki, Ziraat Bankası alımları ne zaman?

Ziraat Bankası alımları ne zaman?

Ziraat Bankası, memur alımı başvuruları 9 Mart 2021 tarihinde başladı. Başvurular 26 Mart 2021 Cuma günü saat 23.59’a kadar sürecek.

Adaylar, Anadolu Üniversitesi’nin Sınav Başvuru internet adresinden başvurularını tamamlayabilecek.

Ziraat Bankası personel alım sınavı ne zaman?

Ziraat Bankası, adaylar için yazılı sınav yapacak. Yazılı sınav tarihleri 24 Nisan 2021 Cumartesi günü saat 10.00 olarak yayımlandı. Sınavlar İstanbul ve Ankara’da gerçekleşecek.

Ziraat Bankası memur alımı şartları nelerdir?

-01.01.1991 ve sonrası doğumlu olmak.

-Üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, İşletme Mühendisliği ile Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Bilimleri, İstatistik, Matematik bölümlerinden veya denkliği yetkili makamlarca tanınmış yurtdışı ve yurtiçi üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak ya da işe başlama sırasında mezun olduğuna dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak gerekiyor.

Sınavla İlgili Genel Hususlar:

- Sınav süreci yazılı ve mülakat olmak üzere iki aşamadan oluşacaktır.

- Çalışma ili İstanbul’dur.

- Yazılı sınav Anadolu Üniversitesi tarafından 2 merkezde (Ankara ve İstanbul) 24 Nisan 2021 Cumartesi günü
saat 10.00’da tek bir oturumda gerçekleştirilecektir.

- Mülakat süreci Ziraat Finans Grubu İnsan Kaynakları ekipleri tarafından yürütülecektir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Alarm verildi! Sınavlar iptal edildi, okula 10 gün koronavirüs molası
Gündem

Alarm verildi! Sınavlar iptal edildi, okula 10 gün koronavirüs molası

Eskişehir'de üç ayrı sınavda görev alan öğretmenin koronavirüs testinin pozitif çıkması sonrası, okulda sınavlar iptal edildi. Çok sayıda öğ..
Ünlü sanatçıdan Erdoğan çıkışı! Linç edileceğimi bile bile aynı cümleyi tekrar kurmak istiyorum
Medya

Ünlü sanatçıdan Erdoğan çıkışı! Linç edileceğimi bile bile aynı cümleyi tekrar kurmak istiyorum

2017 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili "Keşke benim de böyle bir babam olsa" şeklinde bir paylaşım yapan ünlü sanatçı Şük..
Bakan Varank duyurdu! Son 1 ay kaldı
Gündem

Bakan Varank duyurdu! Son 1 ay kaldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çinli dev teknoloji markası Xiaomi’nin İstanbul Avcılar’daki akıllı telefon fabrikasını ziyaretin..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay