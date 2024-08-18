Ziraat Bankası emeklilere özel kampanya yaptı! 1000 liralık...

Ziraat Bankası, emekliler için cazip bir kampanya başlattı. Bankkart sahiplerine yönelik bu özel kampanya, anlaşmalı işyerlerinde yapılan alışverişlerde ekstra avantajlar sunuyor. Kampanya detayları şu şekilde:

Emekliler, Ziraat Bankası’ndan maaş almak ve Bankkart sahibi olmak şartıyla bu kampanyadan faydalanabilirler. Bankkart, hem kredi kartı hem de banka kartı olarak kullanılabilen çok yönlü bir ödeme aracıdır ve alışverişlerde önemli bir tasarruf imkanı sağlar.

Kampanya kapsamında, anlaşmalı işyerlerinde yapılan her 1.000 TL ve üzeri alışverişlerde 100 TL değerinde Bankkart Lira kazanılacaktır. Toplamda ise, 1.000 TL’ye kadar Bankkart Lira biriktirme fırsatı sunulmaktadır. Kazanılan Bankkart Liralar, sadece Ziraat Bankası’nın anlaşmalı işyerlerinde harcanabilir.

Emekliler, bu kampanya sayesinde alışverişlerinde ekstra avantajlar elde edebilir ve tasarruf sağlayabilirler. Kampanyanın detayları ve kullanım koşulları hakkında daha fazla bilgiye Ziraat Bankası’nın resmi internet sitesi ve mobil uygulamasından ulaşılabilir. Ayrıca, kampanya fırsatlarından yararlanmak isteyen emekliler, Ziraat Bankası’nın anlaşmalı işyerlerini ziyaret ederek ve bankanın dijital platformlarını takip ederek bu kazançlı fırsatlardan faydalanabilirler.

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