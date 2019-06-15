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Zıpkınla Balık Avı Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası

Bartın'ın Amasra ilçesinde düzenlenen Zıpkınla Balık Avı Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası tamamlandı- Sporcuların avladığı eşkina, kefal, iskorpitten oluşan 72 kilogram balık huzurevi ve çocuk yuvasına verildi

15 Haziran 2019 Cumartesi 18:21
Zıpkınla Balık Avı Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası

BARTIN (AA) - Bartın'ın Amasra ilçesinde düzenlenen Zıpkınla Balık Avı Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası tamamlandı.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından Amasra ilçesinde düzenlenen ve sporcuların Büyük Liman'dan teknik heyet ve hakemlerin komodor teknesi eşliğinde balıkçı tekneleri ve botlarla denize açılmasıyla başlayan şampiyonada Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz ve İç Anadolu'dan 16 takımda 60 sporcu mücadele etti.

Tarlaağzı Limanı açıklarında sporcular 5 saat boyunca zıpkınla balık avladı.

Mücadelenin ardından sporcuların vurduğu balıklar, Amasra Kültür Park'ta jüri üyeleri tarafından tartılarak en iyi dereceyi elde eden kulüpler ve bireysel sporcular belirlendi.

TSSF Başkanı Şahin Özen, burada yaptığı konuşmada, zıpkınla balık avının çevre bilincini ve duyarlılığını geliştiren bir branş olduğunu belirterek, dereceye giren sporcu ve kulüpleri tebrik etti.

Özen, şampiyonada en iyi dereceyi elde eden 16 kişiyle milli takım aday kadrosunun oluşturulacağını ve Danimarka'da yapılacak Avrupa-Afrika Şampiyonası için 5 sporcu belirleyeceklerini belirtti.

Törende, dereceye giren kulüplere ve bireysel sporculara, kupa ve madalyaları verildi.

Şampiyonada kulüp olarak, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü birinci, Bodrum Su Sporları Kulübü ikinci, İstanbul Boğaziçi Su Sporları Kulübü üçüncü oldu.

Bireysel olarak ise birinciliği Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübünden Hakan Gencer, ikinciliği İstanbul Boğaziçi Su Sporları Kulübünden Tufan Akbayrak, üçüncülüğü Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübünden Ozan Önen elde etti.

Öte yandan sporcuların zıpkınla avladığı eşkina, kefal, iskorpitten oluşan 72 kilogram balık Bartın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı huzurevi ve çocuk yuvasına verildi.


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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 18:21
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