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Zıpkınla Balık Avı Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası

- Organizasyon, Bartın'ın Amasra ilçesinde başladı- TSSF Başkanı Şahin Özen:"Bizim amaçlarımızdan biri de bilinçli avcılığı geliştirmek. Çünkü burada tür ve gramaj açısından ciddi bir sınırlama var"

15 Haziran 2019 Cumartesi 10:26
Zıpkınla Balık Avı Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası


BARTIN (AA) - Zıpkınla Balık Avı Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası, Bartın'ın Amasra ilçesinde başladı.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından Amasra'da düzenlenen şampiyona, Büyük Liman'dan sporcu, teknik heyet ve hakemlerin komodor teknesi eşliğinde denize açılmasıyla başladı.

Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinden 16 takımda 60 sporcunun 2 gün süreyle mücadele edeceği şampiyona, Tarlaağzı Limanı açıklarında gerçekleştiriliyor.

Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Bölge Komutanlığına bağlı hücumbot ve DEGAG arama kurtarma ekibinin de dalgıçlarla güvenlik önlemi aldığı yarışmanın başlangıcına, TSSF Başkanı Şahin Özen, Amasra Kaymakamı Gökhan Gürbüzerol ile ilçe protokolü de katıldı.

Özen, gazetecilere yaptığı açıklamada, sporcuların 10 kilometrelik alan içerisinde 5 saat boyunca zıpkınla balık avlayacağını söyledi.

Sporcuların avladıkları balıkların tür, ağırlık ve sayısına göre değerlendirileceğini ifade eden Özen, "Değerlendirme sonunda takım ve bireyselde dereceye girenleri madalyayla ödüllendireceğiz. Burada ilk 16'ya giren sporcularımızı, milli takıma davet edeceğiz ve yine bir yarışmayla Danimarka'da yapılacak Avrupa-Afrika Şampiyonası için 5 sporcu belirleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Zıpkınla balık avcılığının çok yaygın olduğunu aktaran Özen, "Bizim amaçlarımızdan biri de bilinçli avcılığı geliştirmek. Çünkü burada tür ve gramaj açısından ciddi bir sınırlama var. Zıpkınla balık avı; denizi, su altı zenginliğini, balığı tanıtmak, denizlerimizin canlılığını gösterebilmek adına çevreyle de dost bir spor branşı." şeklinde konuştu.


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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 10:26
  1. Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası
  2. Şahin Özen
  3. TSSF
  4. Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu
  5. zıpkınla balık avı

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