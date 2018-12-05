Zinde tutan alışkanlıklar

UZMANLARDAN ATIŞTIRMALIK TAVSİYELER

Harvard Üniversitesi'nin yaptığı araştırmaya göre; gün boyu dirençli olmak bu beş beslenme alışkanlığından geçtiği söylendi.

KAFEİN ALIMINDA ÇAYI TERCİH EDİN

Kafein olmadan kendini zinde hissetmeyenler, kahve yerine çayı tercih etmeli. Özellikle yeşil çay enerjinizin artmasını sağlıyor.

Protein ve karbonhidrat karışımı atıştırmalıklar.

Vücudun enerji ihtiyacını karşılayan karbonhidratlar proteinle birleştiği zaman vücudu daha dinç tutuyor.

Kuru üzümle bir avuç çerez ya da tam tahıllı ekmeğin üzerine sürülmüş fıstık ezmesi hem sağlıklı hem de vücudun enerji ihtıyacını karşılayan gıdalar arasında.

DEMİR TAKVİYESİ

Yeterince uyunmasına rağmen hâlâ yorgun hissediliyorsa vücutta demir eksikliği olabilir.

Demir bakımından güçlü barbunya, fasulye, ıspanak veya bır kaşık pekmez tüketmek bu soruna çözüm olabilir.

YÜKSEK LİFLİ GIDALAR

Sabah kahvaltılarında tüketilen lifli gıdalar, sindirimi yavaş olduğundan vücudu daha uzun süre dinç tutuyor.