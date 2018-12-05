Zinde tutan alışkanlıklar
Harvard Üniversitesi'nin yaptığı araştırmaya göre; gün boyu dirençli olmak beş beslenme alışkanlığından geçiyor... Uzmanlar kafein alımını azaltmak gerektiğini, yüksek lifli gıdalarla beslenmek gerektiğini söyledi.05 Aralık 2018 Çarşamba 21:57
UZMANLARDAN ATIŞTIRMALIK TAVSİYELER
Harvard Üniversitesi'nin yaptığı araştırmaya göre; gün boyu dirençli olmak bu beş beslenme alışkanlığından geçtiği söylendi.
KAFEİN ALIMINDA ÇAYI TERCİH EDİN
Kafein olmadan kendini zinde hissetmeyenler, kahve yerine çayı tercih etmeli. Özellikle yeşil çay enerjinizin artmasını sağlıyor.
Protein ve karbonhidrat karışımı atıştırmalıklar.
Vücudun enerji ihtiyacını karşılayan karbonhidratlar proteinle birleştiği zaman vücudu daha dinç tutuyor.
Kuru üzümle bir avuç çerez ya da tam tahıllı ekmeğin üzerine sürülmüş fıstık ezmesi hem sağlıklı hem de vücudun enerji ihtıyacını karşılayan gıdalar arasında.
DEMİR TAKVİYESİ
Yeterince uyunmasına rağmen hâlâ yorgun hissediliyorsa vücutta demir eksikliği olabilir.
Demir bakımından güçlü barbunya, fasulye, ıspanak veya bır kaşık pekmez tüketmek bu soruna çözüm olabilir.
YÜKSEK LİFLİ GIDALAR
Sabah kahvaltılarında tüketilen lifli gıdalar, sindirimi yavaş olduğundan vücudu daha uzun süre dinç tutuyor.
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