Zinde kalmanın püf noktaları

Yapacağınız basit hareketlerle gün boyu zinde olmak için egzersiz olmazsa olmazlardan. Spor ve egzersiz yapmamanın zamanı yoktur. Yalnız sabah yapılan egzersiz gün boyu bize enerji verir. Yapılan araştırmalara göre aç karnına spor yapmak yağ yakımında etkin rol oynar ve bu sebeple kilo kaybı sağlar. Sabah egzersizleri bu kadar önemli olması vücudun hormonal dengesini destekleyecek şekilde ayarlamasıdır ve sabah daha fazla yağ yakma fırsatınız olur. Bunun nedeni ise: kortizol ve büyüme hormonu seviyeleri sabahları daha yüksektir. Peki, gün boyu zinde olmak, iyi hissetmek için ne tür egzersizler yapmalıyız?

Güzel bir ısınma hareketi olan Cat Camel, özellikle masa başı bir işiniz varsa mutlaka denemenizi tavsiye ediyoruz. Bu hareket omuzlarınızı ve bileklerinizi güçlendirecek.

Uygulaması

Emekleme pozisyonuna alın. Ellerinizi omuz hizasında ve genişliğinde olacak şekilde konumlandırın. Nefes alın ve sırtınızı düz şeklinde tutun. Nefesinizi çektiğinizde, karnınızı yukarıya itin ve başınız ile karnınıza bakmaya çalışın. Nefesi verirken, kafanızı yukarıya kaldırıp belinizi aşağıya doğru çukurlaştırın. Bu hareket sizi zinde hissettirecek.

Gün boyu enerjik hissetmenizi sağlayacak diğer egzersiz hareketleri;