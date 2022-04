Zincirler piyasa fiyatlarıyla hamur gibi oynuyor

Palandöken, “Zincir marketler, bir gecede bir ürün grubuna bile anlaşmalı zam yaparak tüm piyasa fiyatlarıyla hamur gibi oynuyorlar. Bu marketlere kural getirilerek sattıkları ürünlerden açık kaldıkları saat ve günlere kadar acilen düzenleme yapılmalı” ifadelerini kullandı. Zincir marketlerin çeşitli ürünlere uyguladıkları zamların piyasayı olumsuz etkilediğine değinen Palandöken, şunları kaydetti: “Gıda fiyatları başta olmak üzere birçok ürün grubunda fiyat dengesini bozan en önemli aktörlerden biri zincir marketler. Her köşe başında yan yana yer aldıkları yetmezmiş gibi mini konseptle daha küçük şubelerini de her sokağa açmaya devam ediyorlar. Haftanın 7 günü sabah erkenden akşam geç saate kadar açıklar ve satmadıkları hiçbir ürün yok. Bir esnaf aynı dükkânda hem kıyafet hem beyaz eşya satabilir mi? Zincir marketler ayakkabıdan kaleme, yazlık şişme ürünlerden televizyona aklınıza gelen her gıda ve malzemeyi satıyorlar. Anlaşarak bir gecede kimi ürün gruplarına aynı oranda zam ya da indirim yaparak fiyatları şişiriyorlar.”