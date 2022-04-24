  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Zincirler piyasa fiyatlarıyla hamur gibi oynuyor
Ekonomi

Zincirler piyasa fiyatlarıyla hamur gibi oynuyor

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, zincir marketlerin piyasa fiyatlarını alt üst ettiklerini vurguladı.

Yeniakit Publisher
2022-04-24 15:30:00 -
Zincirler piyasa fiyatlarıyla hamur gibi oynuyor

Palandöken, “Zincir marketler, bir gecede bir ürün grubuna bile anlaşmalı zam yaparak tüm piyasa fiyatlarıyla hamur gibi oynuyorlar. Bu marketlere kural getirilerek sattıkları ürünlerden açık kaldıkları saat ve günlere kadar acilen düzenleme yapılmalı” ifadelerini kullandı. Zincir marketlerin çeşitli ürünlere uyguladıkları zamların piyasayı olumsuz etkilediğine değinen Palandöken, şunları kaydetti: “Gıda fiyatları başta olmak üzere birçok ürün grubunda fiyat dengesini bozan en önemli aktörlerden biri zincir marketler. Her köşe başında yan yana yer aldıkları yetmezmiş gibi mini konseptle daha küçük şubelerini de her sokağa açmaya devam ediyorlar. Haftanın 7 günü sabah erkenden akşam geç saate kadar açıklar ve satmadıkları hiçbir ürün yok. Bir esnaf aynı dükkânda hem kıyafet hem beyaz eşya satabilir mi? Zincir marketler ayakkabıdan kaleme, yazlık şişme ürünlerden televizyona aklınıza gelen her gıda ve malzemeyi satıyorlar. Anlaşarak bir gecede kimi ürün gruplarına aynı oranda zam ya da indirim yaparak fiyatları şişiriyorlar.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay