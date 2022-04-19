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Aktüel Zincirler kontrolden çıktı! Lunaparktaki dehşet anları kamerada
Aktüel

Zincirler kontrolden çıktı! Lunaparktaki dehşet anları kamerada

İstanbul Tuzla'daki bir lunaparkta, teknik bir arıza sebebi ile salıncağın zincirleri kontrolden çıktı. Yaralananların olduğu dehşet anları amatör bir kamera tarafından kaydedildi.

Yeniakit Publisher
2022-04-19 19:40:00 - 2022-04-19 19:48:17

 Yeniakit.com.tr 

İstanbul Tuzla'daki bir lunaparkta salıncağın zincirleri teknik bir arıza sebebi ile kontrolden çıktı.

Soruşturma başlatıldı!

Yaşanan dehşet anları, bir vatandaş tarafından amatör kamera ile kaydedildi. Görüntülerde, zincirlerin kontrolsüz ve hızlı bir şekilde sağa-sola savrulduğu anlar yer aldı.

Olayda yaralananların olduğu öğrenilirken, işletme hakkında soruşturma başlatıldı.

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