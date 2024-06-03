Zina suçu 3 can aldı!

Suç olmaktan çıkartılan zina 3 cana mal oldu.

Olay, Ankara'nın Sincan ilçesi Malazgirt Mahallesi Tolga Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddialara göre, karısı E.Ş.'yi (23) evde A.H. (27) ile birlikte yakalayan H.Ş. (34) kesici aletle saldırdı.

H.Ş., eşi E.Ş. ve A.H.’yi yaraladıktan sonra kendini asarak intihar etti. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede H.Ş., E.Ş. ve A.H.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yakınları sinir krizi geçirdi!

Olayı öğrenen Ş. çiftinin yakınları ise sinir krizi geçirdi. Cenazeler otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan çiftin iki çocuğu olduğu öğrenildi.

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