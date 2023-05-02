Zillette her düşmanlık var

MUHAMMET KUTLU ANKARA

Batının güdümünde kurulan altılı masa, HDP’nin de desteğiyle yedili ittifak halini alırken, yine HDP’nin içinde yer aldığı Emek ve Özgürlük İttifakı, zillet ittifakının Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleme kararını kamuoyunu duyurdu. Böylece devleti yıkmak isteyen TİP’li Ahmet Şık, Diyanet İşleri’ni kapatacaklarını açıklayan TİP İstanbul Milletvekili, Parti Sözcüsü İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Sera Kadıgil başta olmak üzere terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP, HDP’nin yedek olarak marjinal terör yandaşlarından oluşturduğu Yeşil Sol Parti, Türkiye İşçi Partisi (TİP), Emek Partisi (EMEP), Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP), Emekçi Hareket Partisi (EHP) ve Sosyalist Meclisler Federasyonu’ndan (SMF) oluşan ittifak da zilletin içinde yer almış oldu. Başka bir deyişle zilletin içinde her türlü melanet bir araya gelerek Türkiye’nin yönetimine talip oldu.

İslam düşmanı ve terör destekçileri bir arada

HDP eski Eş Başkanı HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, 2015 yılında uruç ilçesinde katıldığı programda yaptığı konuşmada “Biz sırtımızı YPJ’ye, YPG’ye ve PYD’ye yaslıyoruz bunu söylemekte ve savunmakta hiçbir sakınca görmüyoruz” demiş ve bu sözleri, HDP’nin PKK ve bağlı diğer terör örgütlerinin uzantısı olduğuna dair en çarpıcı itiraf olarak kayıtlara geçmişti.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul milletvekili adayı Ahmet Şık’ın “Devleti yıkmamız gerek”, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti katildir” şeklindeki açıklamaları kamuoyunda büyük tepki toplamıştı.

TİP’li Sera Kadıgil, 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında Diyanet İşleri Başkanlığı ve Diyanet Vakfı’nın deprem bölgesinde vatandaşlarımızın hizmetine koşmasından rahatsız olarak, “Ne yapıyor, gelmiş deprem bölgesinde Kur’an kursu açıyor. Ben tabii ki bu iktidarın aparatı olmuş, bu hale dönüşmüş Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kapatılmasını, tüm inançlara saygılı, vergilerimizi doğru düzgün kullanacak bir inanç başkanlığı kurulmasını elbette savunacağım” açıklamasında bulunmuştu.

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Konuya ilişkin görüşlerini Akit’e aktaran Özerk Diyanet Vakıf Çalışanları Birliği Sendikası (DİNBİRSEN) Genel Başkanı Yusuf Özdemir, “Rabbim ülkemizi dış mihrakların oyunuyla kurgulanan sistemin içine sokmasın.

Özdemir: Rabbim şer odaklarına müsaade etmez

Ülkemizde barış kardeşlik içinde, evrensel değerler içinde yaşama kültürü oluşmuşken bu kültürün tekrar dağılmasına müsaade etmemeliyiz. Dünyada eşi benzeri olmayan bir sistemin gelişmesi, ülkemizde her bir inanç ve düşünce guruplarının rahatça yaşayabildiği, kendisini ifade edebildiği bir ülke haleni gelmişken, birilerinin çıkıp aşırılık yanlısı ideoloji üzerinden ‘Diyanet’i kapatacağız’ diyerek din ve inanç üzerinden siyaset yapması son derece endişe vericidir.

İnşallah bu tür şer odaklarına Rabbim müsaade etmeyecektir. Seçim sonuçları ne olursa olsun ülkemiz kazansın diyoruz ama ne yazık ki karşı tarafın inanç üzerinden ortaya koyduğu söylemler bizi ürkütüyor. Bu söylemlere başvuranların da ülke yönetimine gelmesi ne kadar sağlıklı olur ona halkımız karar verecektir. İnşallah hayırlısı olur diyoruz” diye konuştu.