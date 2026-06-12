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Alacaklar kar ediyor... Doktor açıkladı: İşte kolesterolü bitirecek 4 ürün... Binlerce yıllık tohumlar da var Gören gözlerine inanamıyor! Tamı tamına 35 milyon euro... Galatasaray: Bournemouth için devreye girdi ChatGPT davalık oldu! Yapay zeka devlerinden intihar savaşı 15 yılda 326 ünite kan bağışladı: Yüzlerce hayata umut oldu Bu  transferi açıkladılar: Kartal'dan sürpriz hamle: Pierre-Emile Hojbjerg Kaçak evler bir bir yıkıldı Ormanı talan edenlere göz açtırılmıyor Tepki sesleri yükselmeye başladı bile: Fenerbahçe'de bir ilk gerçekleşecek mi? Sıcak gelişme:
#1
Foto - Gören gözlerine inanamıyor! Tamı tamına 35 milyon euro... Galatasaray: Bournemouth için devreye girdi

Galatasaray yeni sezonda TFF'nin mevcut 10+4'lük yabancı kontenjanı sebebiyle genç isimlere öncelik verdi. Bu konudaki adaylardan biri de Fransız forvet Mathys Tel'di... Tottenham'daki forma sürelerinden rahatsız olan 21 yaşındaki futbolcu, devre arasında da Sarı-Kırmızılılar'ın gündemine gelmişti.

#2
Foto - Gören gözlerine inanamıyor! Tamı tamına 35 milyon euro... Galatasaray: Bournemouth için devreye girdi

Ancak o süreçte Tottenham, ayrılık izni vermedi. Galatasaray'ın yaz dönemindeki yabancı santrfor listesinde de Mathys Tel vardı... Şu anda konuyla ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Premier Lig ekibi Bournemouth'un kısa süre içinde Tottenham'a resmi teklifini ileteceği öğrenildi.

#3
Foto - Gören gözlerine inanamıyor! Tamı tamına 35 milyon euro... Galatasaray: Bournemouth için devreye girdi

Tottenham, genç yeteneği 2025 yazında 35 milyon euro karşılığında Bayern Münih'ten transfer etmişti. Oyuncuyla 30 Haziran 2031'e kadar sözleşme yapıldı. Mathys Tel, Premier Lig'de 31 maça çıktı.

#4
Foto - Gören gözlerine inanamıyor! Tamı tamına 35 milyon euro... Galatasaray: Bournemouth için devreye girdi

Ancak sahada sadece 1.342 dakika kaldı. 4 gol ve 1 asist üretti. Galatasaray elini çabuk tutmazsa, Fransız yıldız Bournemouth'un yolunu tutabilir.

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