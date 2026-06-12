Gören gözlerine inanamıyor! Tamı tamına 35 milyon euro... Galatasaray: Bournemouth için devreye girdi
Galatasaray, Tottenham'ın genç golcüsü Mathys Tel'le ilgileniyordu. Ancak Bournemouth Kulübü'nün kısa süre içinde resmi teklif yapacağı öğrenildi.
Galatasaray, Tottenham'ın genç golcüsü Mathys Tel'le ilgileniyordu. Ancak Bournemouth Kulübü'nün kısa süre içinde resmi teklif yapacağı öğrenildi.
Galatasaray yeni sezonda TFF'nin mevcut 10+4'lük yabancı kontenjanı sebebiyle genç isimlere öncelik verdi. Bu konudaki adaylardan biri de Fransız forvet Mathys Tel'di... Tottenham'daki forma sürelerinden rahatsız olan 21 yaşındaki futbolcu, devre arasında da Sarı-Kırmızılılar'ın gündemine gelmişti.
Ancak o süreçte Tottenham, ayrılık izni vermedi. Galatasaray'ın yaz dönemindeki yabancı santrfor listesinde de Mathys Tel vardı... Şu anda konuyla ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Premier Lig ekibi Bournemouth'un kısa süre içinde Tottenham'a resmi teklifini ileteceği öğrenildi.
Tottenham, genç yeteneği 2025 yazında 35 milyon euro karşılığında Bayern Münih'ten transfer etmişti. Oyuncuyla 30 Haziran 2031'e kadar sözleşme yapıldı. Mathys Tel, Premier Lig'de 31 maça çıktı.
Ancak sahada sadece 1.342 dakika kaldı. 4 gol ve 1 asist üretti. Galatasaray elini çabuk tutmazsa, Fransız yıldız Bournemouth'un yolunu tutabilir.
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