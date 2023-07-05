Zillet’in Arap düşmanlığı Körfez turistini kaçırttı!

Turizmciler, Suriyeli düşmanlığıyla başlayan ve sokakta görülen her Arap ülkesi vatandaşlarına yönelik tepkiye dönüşen nefret söyleminin turizme zararının büyük olduğunu belirtiyorlar.

Milyarlarca dolar zarar

Turizmciler, Türkiye’de Araplara yönelik nefret söyleminin artmasından kaygılanan Arap turistlerin, Avrupa ülkelerine yöneldiğini, bunun da ülke turizmine milyarlarca dolar zarar verdiğini kaydettiler. Türkiye’de Araplara yönelik nefret ikliminin artmasından yararlanan İngiltere ve AB ülkeleri ise vizeleri kaldırarak milyarlarca dolarlık fırsatı değerlendirmenin peşine düştüler. Konuya ilişkin Akit’e değerlendirmede bulunan İstanbul Turizm Seyahat Acentaları ve İşadamları Derneği Başkanı Hasan Bayram, şunları dile getirdi:

Ekrem depremle korkuttu

“6 Şubat depreminden sonra özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Ekrem İmamoğlu tarafından İstanbul’da deprem için yapılan bir kaç toplantı turistlerin İstanbul planını ajansından çıkarmasına sebep olmuştu. İBB’nin PR’ı adına toplantıların düşünülmeden kamuoyuna yansıtılması nedeniyle İstanbul’da büyük depremin hemen olacağı algısı oluştu. O zaman da turizmimiz ciddi zararlar gördü. Son dönemlerde ise muhalefetin mülteci bahanesi ile körüklediği kin ve nefret söylemleri özelikle gençleri etkiledi.

Avrupalılar kaptı

Arap turistlerin rahatsız edilmesi, sözlü, küfürlü sataşmalara maruz kalmasıyla sonuçlanan olaylar sosyal medyada paylaşılınca turistler korktu. Sırf bu tür nefret söylemleri yüzünden İstanbul’daki otellerde beklenen doluluk oranı elde edilemiyor. Bu da en kaliteli döviz bırakan zengin Arap turistleri farklı ülkelere yönlendirdi. Tabi Avrupa ülkeleri bu fırsatı kaçırmadı. Arap turistler için vizeleri kaldırarak büyük kazanç elde eden Avrupa ve İngiltere’nin bizdeki kin ve nefret söylemleri için muhalefete teşekkür etmesi lazım.”

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