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Dünya Zilleti şeref sayan soysuzlar güruhu
Dünya

Zilleti şeref sayan soysuzlar güruhu

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump ile ihanet anlaşması öncesi görüşen BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan'ın Trump'a yalakalık yapması dikkatlerden kaçmadı.

Yeniakit Publisher
2020-09-15 23:32:00 -
Zilleti şeref sayan soysuzlar güruhu

Beyaz Saray'da Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın öncülüğünde hazırlanan ve birçok İslam ülkesi tarafından ihanet anlaşması olarak görülen normalleşme anlaşması imzalandı.

Beyaz Saray'da düzenlenen imza törenine BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan, ABD Başkanı Donald Trump, Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid ez-Zeyani ve İsrail Başbakanı Binyamin Natanyahu katıldı.

Yalakalıkta sınır tanımadı

BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan, Türkiye ve İslam dünyasına düşmanca tavırlar içine girmekten sakınmıyor.

Anlaşma imzalamadan önce Trump ile görüşen Al Nahyan'ın alçaldıkça alçalan halleri ise dikkat çekiciydi.

Zilletten utanmayan Nahyan, ABD'ye sadık olmaktan şeref duyuyor.

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