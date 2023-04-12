Zillet kazanırsa, Bay Kemal terörist cenazelerine korumalarla mı gidecek?

ÇINAR DEMİR ANKARA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu’nun, partinin bazı milletvekilleri gibi terörist cenazelerine giderek ailelerine taziyede bulunduğu, gözyaşı döktüğü biliniyor. Vatandaşların merak ettikleri ise, zillet ittifakını oluşturan yedili koalisyon sandıktan zaferle çıkarsa, Cumhurbaşkanı olacak olan Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu’nun terörist cenazelerine Cumhurbaşkanı korumalarıyla gidip gitmeyeceği.

Cenaze yemeği bile yapmış!

Yedili koalisyonun Cumhurbaşkanı Adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu’nun özellikle DHKP/C’li teröristlerin cenazelerine katılmaya özen gösterdiği, açık kaynaklardan ve sosyal medya paylaşımlarından iyi biliniyor. Selvi Kılıçdaroğlu’nun, 2015 yılında evlerine yapılan operasyonda çıkan arbedede, ağabeyi Mehmet Doğan’ın polisin silahını elinden almaya çalışırken ateşlenen kurşunun isabet etmesiyle hayatını kaybeden Dilek Doğan’ın cenazesine katıldığı biliniyor.

DHKP/C’li Dilek Doğan'ın Afşin'deki cenazesine katıldı

Selvi Kılıçdaroğlu’nun cenazeye katıldığına ilişkin haberler, medyada, “Sarıyer’deki operasyon sırasında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde dün hayatını kaybeden Dilek Doğan için 27 Ekim 2015 tarihinde memleketi Kahramanmaraş’ın Afşin İlçesi’ne bağlı Türkçayırı Mahallesi’ndeki cemevinde öğle saatlerinde tören düzenlendi. Törene Doğan’ın ailesi, yakınları ve birçok şehirden gelen çok sayıda kişinin yanı sıra, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu da katıldı. Selvi Kılıçdaroğlu, Doğan Ailesi’ne baş sağlığı diledi” şeklinde yer almıştı.

Kemal Kılıçdaroğlu: 'PKK'lıya gittik, DHKP-C’liye de”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 7 Haziran 2016’da katıldığı bir TV programında, terörist cenazelerine katılım ile ilgili bir soru üzerine, “PKK’lıya da gittik, DHKP-C’liye de” demiş ve bu ifadeleri uzun süre tartışılmıştı. Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde ise doğal olarak terörist cenazelerine polis eskortları ve Cumhurbaşkanlığı korumaları eşliğinde, devletin makam araçlarıyla gideceği tahmin ediliyor.

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