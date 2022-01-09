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Gündem Zillet ittifakı terör örgütü PKK diyemedi
Gündem

Zillet ittifakı terör örgütü PKK diyemedi

CHP'li Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti'li Akşener sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımda, terör örgütü PKK'nın saldırısı sonucu şehit olan 3 asker için taziye mesajı paylaştı. Paylaşımda bir kez daha 'PKK' dememeleri dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2022-01-09 05:33:00 - 2022-01-09 05:43:32
Zillet ittifakı terör örgütü PKK diyemedi

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 3’üncü Hudut Alay Komutanlığına bağlı Gültepe Hudut Karakolu sorumluluk bölgesinde menfeze yerleştirilen EYP’nin patlatılması sonucu üç asker şehit oldu, bir asker ise yaralandı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, paylaştıkları taziye mesajlarında PKK terör örgütünü lanetleyemedi. Alçak saldırıdan PKK’yı sorumlu tutamayan Kılıçdaroğlu ile Akşener büyük tepki topladı.

Bir kez daha 'PKK yaptı' diyemediler

Paylaşımlarda terör örgütü PKK'nın adını vermeyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, hain saldırıyı 'patlama' olarak niteledi.

 

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