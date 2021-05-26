Zilkade ne demek? Zilkade ayı ne zaman?
Diyanet İşleri Başkanlığı, yayımladığı dini günler takviminde zilkade ayının ne zaman olduğunu açıklamıştı. Hicri takvimde yer alan aylardan biri olan Zilkade ayının anlamı ve ne zaman olduğu merak ediliyor. Peki, Zilkade ne demek? Zilkade ayı ne zaman?
Zilkade ayı, Kurban Bayramı olarak bilinen Zilhicce ayından bir önceki ay olarak bilinmektedir. Kurban Bayramı’na az bir zaman kala Zilkade ayının anlamı ve önemi merak konusu oldu. İslam alemi için büyük önem taşıyan Zilkade ayı, Kurban Bayramı’nın müjdeleyicisi olarak bilinir.
Zilkade ayı ne zaman 2021?
Diyanet’in yayımladığı dini günler takviminde yer alan Zilkade ayı 11 Haziran 2021 tarihinde başlayacak. Söz konusu mübarek ay 10 Temmuz 2021 tarihinde sona erecek. Bu ayın sona ermesinin ardından 11 Temmuz’da Zilhicce ayına girilecek. Yani Kurban Bayramı başlayacak.
Zilkade ne demek?
Hicri takvime göre yılın 11. ayı olan Zilkade ayı, haram aylarının birincisidir.