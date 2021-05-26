Diyanet İşleri Başkanlığı, yayımladığı dini günler takviminde zilkade ayının ne zaman olduğunu açıklamıştı. Hicri takvimde yer alan aylardan biri olan Zilkade ayının anlamı ve ne zaman olduğu merak ediliyor. Peki, Zilkade ne demek? Zilkade ayı ne zaman?