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Sağlık Zika virüsü nedir? Zika virüsü hangi ülkelerde görüldü?
Sağlık

Zika virüsü nedir? Zika virüsü hangi ülkelerde görüldü?

Zika virüsü belirtileri nelerdir? Koronavirüs salgınının ardından uzmanlar önümüzdeki yıllarda dünyanın pek çok salgınla mücadele edeceğini belirtiyor. Son olarak zika virüsü sebebiyle Hindistan'da can kayıpları yaşandığı duyuruldu. Peki, zika virüsü nedir? Zika virüsü belirtileri nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-07-10 09:38:00 -
Zika virüsü nedir? Zika virüsü hangi ülkelerde görüldü?

Hindistan'ın Kerala eyalatendi zika virüsü krizi yaşanıyor. Bölgede 14 kişide zika virüs tespit edildi. Peki, zika virüsü nedir nasıl bulaşıyor?

Zika virüsü nedir?

Zika virüsü 'Aedes aegypti' türü sivrisineğin sokmasıyla bulaşıyor. Flavivirüs familyasından bir RNA virüsü olan Zika virüsü, ilk olarak Uganda’nın Zika ormanlarında yaşayan bir Rhesus maymununda görülmüştür. Anofel cinsi sivrisineklerin neden olduğu sıtmadan sonra en tehlikeli hastalıklardan birine neden olduğu söylenebilen Zika virüsü sineği, Batı Nil Humması ve Deng Ateşi gibi hastalıklara sebebiyet veren virüs çeşitleriyle yakın akrabadır. Zika virüsünü tehlikeli hale getiren asıl konu, henüz bir aşı veya tedavi yönteminin bulunmamasıyla birlikte, yakın akrabası olan virüslerin tehlikeli özellik taşımasıdır.

Zika virüsü belirtileri nelerdir?

Ateş

Döküntü

Gözlerde kızarıklık

Eklem ağrıları

Kas ağrısı

Baş ağrısı

Kusma

Göz ağrısı

Zika virüsü ölümcül mü?

Zika virüse karşı henüz bir ilaç ya da aşı geliştirilmedi. Hastalığın ölüm oranının düşük olduğu ancak yüksek ateşin başka hastalıklara yol açabileceği belirtiliyor.Ancak hamileler için bu virüs ciddi sorunlara yol açabiliyor. Anneden bebeğe geçen virüs, bebeğin gelişimiyle ilgili ciddi sorunlara sebep olabiliyor.

 

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