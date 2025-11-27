Zihni Göktay kimdir? Neden huzurevine yerleşti?

Tiyatro sanatçısı Zihni Göktay, kariyeri boyunca canlandırdığı karakterlerle hafızalarda yer eden bir isim. Özellikle Lüküs Hayat operetindeki “Rıza” rolüyle geniş kitlelere ulaşan usta oyuncu, bu kez sanat hayatıyla değil, yaşam koşullarıyla gündeme geldi. Peki, Zihni Göktay kimdir? Usta sanatçı neden huzurevine yerleşti?

Zihni Göktay neden huzurevine yerleşti?

Sosyal medyada paylaşılan bilgilere göre Göktay’ın Kadıköy Fenerbahçe’deki evi yıkıldı ve sanatçı yaşamını sürdürebilmek için Maltepe’de bir huzurevine taşındı. Yeni görüntülerinin sosyal medyada hızla yayılması, hayranlarının duygu dolu yorumlar yapmasına neden oldu.

Zihni Göktay kimdir?

Abdullah Zihni Göktay, 2 Aralık 1945’te İstanbul Fatih’te doğdu. Pertevniyal Lisesi mezunu olan sanatçı, 1964’ten itibaren tiyatro hayatına profesyonel olarak adım attı. Ankara Meydan Sahnesi’nde başlayan yolculuğu, 1973’ten itibaren İstanbul Şehir Tiyatroları’nda devam etti.

36 yılda 72 oyunda rol alan Göktay, ayrıca 22 müzikal ve 10 çocuk oyununda sahne aldı. 1978–1996 arasında İstanbul Radyosu Radyo Tiyatrosu’nda hem oyuncu hem yönetmen olarak görev yaptı. Birçok filmde de seslendirme yaptı ve hâlâ sessiz çekilen filmlerinde kendi seslendirmesini sürdürüyor.