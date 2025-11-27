  • İSTANBUL
Kosova'da

AA Giriş Tarihi:
Kosova'da

Kosova’da geleneksel olarak 27 Kasım’da kutlanan “Güç Günü” dolayısıyla Kosova Güvenlik Gücü’nün (FSK) ülke genelindeki kışlaları halkın ziyaretine açıldı.

#1
Foto - Kosova'da

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Meclis Başkanı Dimal Basha, Kosova Başbakanı Albin Kurti, Savunma Bakanı Ejup Maqedonci ve yetkililer ile FSK'nin başkent Priştine'deki Adem Jashari Kışlası'nda düzenlenen etkinliğe katıldı.

#2
Foto - Kosova'da

Davetliler, FSK'nin sergilenen bazı askeri ekipmanlarını inceledi. Cumhurbaşkanı Osmani, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kosova ordusunun her geçen gün daha operasyonel ve profesyonel hale geldiğini söyledi.

#3
Foto - Kosova'da

Osmani, FSK’nin saflarının da her gün daha da genişlediğini belirterek, “Onlar, Kosova polisi ve diğer güvenlik kurumlarıyla birlikte, egemenliğimizin, toprak bütünlüğümüzün, devlet yapımızın ve Kosova Cumhuriyeti'nin her vatandaşının korunmasının en güçlü güvencesidir.” dedi.

#4
Foto - Kosova'da

Başbakan Kurti de son 4 yılda FSK’ye yönelik silah ve ekipman alımı için 430 milyon avronun üzerinde yatırım yaptıklarını dile getirdi.

#5
Foto - Kosova'da

Karada ve gökyüzünü izleyen askerlerin sayısını iki kattan fazla arttırdıklarına dikkati çeken Kurti, “Çünkü ordumuzu Türkiye'den Skydagger (kamikaze dronu) ve Bayraktar TB2, ABD'den Puma insansız hava araçlarıyla donattık. Yakında bir mühimmat fabrikamız ve insansız hava aracı üretim tesisimiz de olacak.” ifadelerini kullandı.

#6
Foto - Kosova'da

Kurti, ülkesinin ABD'den Javelin tanksavar füzesi ve Black Hawk helikopteri alma sürecinde de olduğunu dile getirerek, işbirlikleri için müttefik ülkelere teşekkür etti. FSK, "Güç Günü" dolayısıyla her yıl 27 Kasım'da geleneksel olarak Kosova genelindeki kışlalarını halka açıyor.

#7
Foto - Kosova'da

Kosova ve sınır ötesinde kriz yönetim operasyonlarını sağlaması, sivil savunma operasyonlarında ve doğal afetler ile diğer acil durumlarda görev yapması amacıyla 2009'da kurulan FSK'nin 2018'de yasal değişikliklerle silahlı kuvvetlere dönüştürülme süreci başlatılmıştı. Sürecin 10 yıl sürmesi bekleniyor.

#8
Foto - Kosova'da

Kosova'da 1999'dan bu yana NATO’nun Kosova’daki Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görev yapan Türk askeri, FSK'nin silahlı kuvvetlere dönüştürülme sürecine çeşitli katkılar sağlıyor. FSK'nin askeri envanterinde çok sayıda Türk ürünü bulunuyor.

#9
Foto - Kosova'da

Ayrıca Aralık 2024'te Kosova hükümeti ile Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE) arasında, ülkede farklı kalibrede mühimmat üretmesi planlanan fabrikanın faaliyete geçirilmesi için anlaşma imzalanmıştı.

