Osmani, FSK’nin saflarının da her gün daha da genişlediğini belirterek, “Onlar, Kosova polisi ve diğer güvenlik kurumlarıyla birlikte, egemenliğimizin, toprak bütünlüğümüzün, devlet yapımızın ve Kosova Cumhuriyeti'nin her vatandaşının korunmasının en güçlü güvencesidir.” dedi.