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Zidane'lı Real Madrid'den ilk transfer!

Real Madrid, 21 yaşındaki Brezilyalı stoper Eder Militao'nun transferi için Porto ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

14 Mart 2019 Perşembe 17:29
Zidane'lı Real Madrid'den ilk transfer!

Yaz transfer döneminde Real Madrid'in kadrosuna katılacak olan Militao ile 6 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Futbola Sao Paulo'da başlayan ve sezon başında 7 milyon euro bonservis bedeliyle Porto'ya transfer olan Militao için Real Madrid'in 50 milyon euro ödeyeceği iddia edildi.

Eder Militao bu sezon Porto ile tüm kulvarlarda 34 maça çıktı, 3 gol atıp 2 de asist yaptı.

Real Madrid'de hafta başında teknik direktörlüğe getirilen Zinedine Zidane, önlerinde 11 maçın bulunduğunu ancak en önemlisinin gelecek sezona hazırlık olacağını söylemişti. Militao, Zidane ile ikinci bir döneme başlayan Real Madrid'in ilk transferi oldu.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 17:29
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