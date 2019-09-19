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Zidane PSG mağlubiyetini değerlendirdi: Neredeyse hiç oyunun içinde olamadık

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun ikinci maçında Paris Saint Germain karşısında 3-0’lık skorla sahadan mağlup ayrılan Real Madrid teknik direktörü Zinedine Zidane, müsabaka ile ilgili açıklamalarda bulundu.

19 Eylül 2019 Perşembe 14:23
Zidane PSG mağlubiyetini değerlendirdi: Neredeyse hiç oyunun içinde olamadık

 Bilgehan Sarı  yeniakit.com.tr 

Karşılaşmanın ardından basın toplantısına konuşan Fransız teknik adam, "Karşılaşmada ortaya koyduğumuz performans çok kötüydü. Sahada sahip olduğumuz oyuncularla bu sonuçları elde etmek garip bir his. Neredeyse hiç oyunda olamadık. Endişeli olduğumdan değil ama elimizdeki oyuncularla daha fazla fırsat yaratmalıyız " ifadelerini kullandı.

Eğer kaybediyorsak bir kişinin yüzünden değil

Karşılaşma sonrası eleştirilerin merkezinde yer alan Real Madrid file bekçisi Courtois ile ilgili, “Burada hepimiz aynı gemideyiz, suçu kimseye atmıyorum. Bu karşılaşmayı unutmalı ve bir sonrakine konsantre olmalıyız, kaybettiğimizde bu sadece bir kişinin değil herkesin suçudur.” dedi.

Şampiyonlar Ligi A Grubu 

Şampiyonlar Ligi’nde Real Madrid, Paris Saint Germain, Club Brugge ile aynı grupta yer alan temsilcimiz Galatasaray ise A Grubu’nun diğer karşılaşmasında Belçika deplasmanında Club Brugge ile golsüz berabere kalarak Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk maçından 1 puan alarak ayrıldı. Real Madrid’i 3 golle deviren PSG 3 puanla ilk haftayı lider tamamlarken, Real Madrid son sırada yer aldı.

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Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 14:23
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