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Yaşam Mobilya atölyesi alevlere teslim oldu! Çocuğun yaktığı bez faciaya yol açıyordu
Yaşam

Mobilya atölyesi alevlere teslim oldu! Çocuğun yaktığı bez faciaya yol açıyordu

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Antalya Manavgat'ta balkonda oynayan çocuğun tutuşturduğu bezi korkup aşağı atması sonucu mobilya döşeme atölyesinde yangın çıktı.

Antalya’da balkonda oynayan bir çocuğun tutuşturduğu bezi aşağı atması, mobilya döşeme atölyesinde yangına neden oldu.

 

Yangın, Manavgat ilçesi Kavaklı Mahallesi 6521-6527 sokak kesişiminde 10 Temmuz tarihinde meydana geldi. İşyerinin dış kısmında başlayan ve patlamasıyla işyerinde bulunan çalışan gürültüye uyanarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Çalışanın haber vermesi ile işyerinin yakınında bulunan Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı ekiplerin kısa sürede adrese gelerek yangına müdahale etti. Yangın ekiplerin hızlı müdahalesi ile kısa sürede söndürülürken, işyerinin önünde bulunan mobilyaların yanı sıra park halindeki motosiklet yanarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ve alevlerin iş yerinin içerisinde bulunan sünger ve benzeri yanıcı maddelere ulaşmaması muhtemel bir facianın önüne geçilmesini sağladı.

 

Kameraya yansıdı

Yangının ardından yapılan incelemelerde olayın üst kattaki balkonda oynayan bir çocuğun tutuşturduğu bezi korkup aşağı atmasından kaynaklandığı belirlendi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde balkonda bir anda parlama yaşanması, yanan cismin aşağıya atılması anları kayda girdi. Olayla ilgili soruşturma devam ederken dairede yaşayan çocuğun babası hakkında idari işlem yapıldığı bildirildi.

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