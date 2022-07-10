Zeytinyağı ihracatında yasak kaldırıldı

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Davut Er, 5 kilogramın üzerinde ambalajlardaki zeytinyağının ihracatına getirilen kısıtlamanın kaldırıldığını bildirdi.

Er, yaptığı yazılı açıklamada, "Yeni sezona 90-100 bin ton arasında ihraç edilebilecek stokla giriyoruz. Hem ihracat için hem de iç tüketim için ürün arzında bir sorun yaşanmayacak" dedi.

Davut Er, "Yasağın kaldırılması hem üreticilerimiz hem de ihracatçılarımız için son derece isabetli bir karar oldu" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Savaşı başladıktan sonra mart ayında zeytinyağında ihracat kısıtlanmıştı.