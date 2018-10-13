Zeytinin yaprağı bile muhteşem



Zeytin yaprağı çayı içindeki fenolik bileşenler sayesinde doğal antioksidan ve antibiyotik özellikleri taşır. Bu fenolik bileşenlerden “oleuropein”, antibiyotiklere karşı direnç kazanmış mikroorganizmalar üzerinde etkili olması sebebiyle çok değerlidir. Oleuropein, zeytinin işlenmesi sırasında muhtevadan uzaklaşmaktadır. Halbuki bu maddenin, ağacın zararlılara karşı direcini artırdığı tahmin edilmektedir. Çünki bu maddenin türevleri bile mikroorganizmalara karşı son derece etkilidir.

Zeytin yaprağı çayı doğal yolla bağışıklık sistemini güçlendirmeye, hormonal dengeyi korumaya, yaşlanmayı geciktirmeye yardımcıdır. Bu sağlık iksirinin tansiyon ve yüksek kan şekeri üzerinde olumlu etkileri vardır. Yumuşak ve aromatik lezzetli zeytin yaprağı çayına ince bir dilim limon veya şeker ekleyerek ya da onu diğer bitkisel çaylarla karıştırarak değişik lezzetler elde edebilirsiniz.