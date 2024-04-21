Zeytinde son yılların en yüksek rekoltesi bekleniyor

Marmarabirlik’in 2022-2023 İş Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Başköy Tesisleri’nde gerçekleştirildi.

Bakanlık temsilcileri, Marmarabirlik Yönetim Kurulu üyeleri, 8 kooperatifin başkan ve yöneticileri ile birlik temsilcilerinin katıldığı toplantıda, yönetim kurulu faaliyet raporu, bütçe ve çalışma programı, bağımsız denetim raporu görüşülerek oybirliğiyle kabul edildi.

Ortaklara ödemeler 26 Nisan'da yapılacak

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, mali durum ve hedeflerin de paylaşıldığı toplantıda, 2023-2024 ürün alım kampanyasını değerlendirdi.

Tavan fiyatın 125, taban fiyatın 47 lira, yağlık zeytinin kilogram fiyatının ise 45 lira olarak belirlendiğini, ortaklardan 2 milyar 823 milyon liralık ürün alındığını belirten Asa, ürün bedellerinin yüzde 50’sinin peşin, kalanın yarısının 26 Ocak’ta ödendiğini, 26 Nisan’da yapılacak 630 milyon liralık ödemeyle ortaklara borçlarının kalmayacağını aktardı.

Büyük destek verdi

Gelecek kampanya dönemiyle ilgili ortaklara seslenen Asa, şu ifadeleri kullandı.

“Ürün almakla işimiz bitmiyor. Şimdiden ürün satışlarını düşünüyoruz. Yurt içi pazarlama ve yurt dışı ihracat ekibindeki arkadaşlarımızla gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Mevcut koşullara bakıldığında bu yıl, faaliyet alanımız olan bölgemizde son yılların en yüksek rekoltesinin gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Bütün üreticilerimizi bu konuda duyarlılığa davet ediyorum. Önümüzdeki ürün alım kampanyasında Marmarabirlik asla zarar görmemelidir.” Asa, üreticilere son yıllarda 393 milyon lira gübre ve zirai ilaç desteği verdiklerini belirtti.

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Üretimde devamlılığın sağlanması ve zeytin ağaçlarının verimliliğinin artırılması için alımlar sona ermeden üreticinin en önemli girdi kalemlerinden olan zirai ilaç, göztaşı, hazır bordo, organik ve organomineral gübre desteğinde bulunmaya başladıklarını duyuran Asa, ayrıca ürüne vadeli olarak ortaklara 860 milyon lira ayni kredi tahsisatı yapıldığını ifade etti.

2010’dan bugüne hiç zarar edilmedi

Entegre tesisler başta olmak üzere 210 milyon liralık yatırım yapıldığını, ambalajlı ürün anlamında yıllık üretim kapasitesinin 55 bin ton seviyesine yükseldiğini aktaran Asa, bu yıl 5 milyar 900 milyon lira net cironun yanı sıra ihracat yaptıkları ülke sayısını 70’e çıkararak 35 milyon dolar dış satım hedefledikleri bilgisini paylaştı.

Hidamet Asa, 2010 yılından bu yana Marmarabirlik’in istikrarlı büyüdüğüne dikkati çekerek, şunları kaydetti: “Marmarabirlik’in 2009 yılında öz kaynakları 111 milyon liradan bugün 2 milyar 100 milyon liraya, aktif büyüklüğü 202 milyon liradan 4 milyar 250 milyon liraya yükselmiştir. Marmarabirlik 2010’dan bugüne hiç zarar etmemiştir. Marmarabirlik’in 2022-2023 iş yılında net cirosu 2 milyar 945 milyon liradır. Kuruluşumuzun 70’inci yılında ekibimizle hedeflerimize ulaşacağımıza inancımız tamdır.”