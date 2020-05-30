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Aktüel

Zeytinburnu’nda silahlı kavga: Yaralının yere yığıldığı anlar kamerada

Zeytinburnu’nda çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı, şüpheli kayıplara karıştı.

Yeniakit Publisher
2020-05-30 23:29:22 -
Zeytinburnu’nda silahlı kavga: Yaralının yere yığıldığı anlar kamerada

Zeytinburnu’nda çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı, şüpheli kayıplara karıştı. Yaralanan şahsın bir süre yürüdükten sonra yere yığıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.


Olay, Zeytinburnu Çırpıcı Mahallesi Modabağ A Sokak’ta saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Volkan Ş. (27) ve F.M arasında bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı. Kavganın büyümesiyle F.M isimli şüpheli belinden çıkardığı silah ile Volkan Ş.’yi bacağından yaralayarak olay yerinden kaçtı. Volkan Ş., yaralı halde yaklaşık 300 metre yürüdükten sonra bir pastanenin önünde yere yığıldı. Olayı gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Samatya Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırdı. Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.



O anlar güvenlik kamerasında


Silahlı saldırı sonucu bacağından yaralanan Volkan Ş., yaklaşık 300 metre yürüdükten sonra bir pastanenin önünde yere yığıldı. Yaralıyı gören vatandaşların yaralıya yardım ettiği o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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